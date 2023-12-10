10.12.2023, 16:03
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“ одержал четвертую победу подряд
В воскресенье, 10 декабря, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Виймси“ обыграл дома латвийский клуб „Валмиера“ (96:82).
Клуб „Виймси“ выиграл первую половину со счетом 50:40. В начале второй половины преимущество увеличилось еще больше, но „Валмиера“ пошла вперед, и в начале четвертой четверти гости вышли вперед на несколько очков. Однако на последних минутах баскетболисты „Виймси“ действовали гораздо увереннее, и игра закончилась победой хозяев площадки.