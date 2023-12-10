Не поворот на Запад, а диверсификация. Где Армения ищет поддержку после „предательства“ России

В классическом понимании миротворцы не могут принуждать к миру, то есть применять силу. Это возможно только в том случае, если кто-то нападет непосредственно на них или на гражданское население. В случае с Нагорным Карабахом у сторон явно были свои представления о том, что должно произойти в случае нового витка конфликта.

Их позиции там были шаткими и регулировались только одним документом — заявлением трех сторон о прекращении огня. То есть формально Азербайджан и Армения согласились на размещение в регионе российских миротворческих сил, но что именно военные будут там делать, в заявлении не говорилось.

Именно по этой причине после окончания войны в регионе появился российский миротворческий контингент, а Россия, кажется, получила то, что хотела: конфликт снова был заморожен, а на территории, международно признанной Азербайджаном, разместились российские военные.

Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.

Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а „второе место“ заняла Россия.

Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.

Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении — так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.

„Россия по сути взяла на себя обязательства, связанные с безопасностью, и успешно их провалила, потому что она не хочет и не может иметь прямого конфликта с Азербайджаном — и это было для всех очевидно. Даже до начала войны с Украиной эта конфигурация начала разваливаться. Первые нападения Азербайджана на территорию Армении начали происходить еще в мае 2021 года — без явной реакции со стороны России“, — говорит военный аналитик Леонид Нерсисян, исследователь аналитического центра APRI Armenia.

В 2022 году России было не до Карабаха — президент Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины и все силы бросил туда. Азербайджан, понаблюдав некоторое время за ситуацией, оценил свои шансы на успех как высокие, организовав блокаду армян в Нагорном Карабахе и периодически открывая огонь — в том числе по территории Армении.

„Война с Украиной еще больше ускорила процесс, и Азербайджан легко воспользовался тем, что Россия не может выбирать сторону в этом конфликте, потому что тогда она моментально потеряет другую страну“, — говорит Леонид Нерсисян.

И дело не только в том, что силы России были брошены на другую войну, но и в резко возросшей роли Азербайджана и его главного союзника — Турции — для Москвы. После того, как Россию обложили санкциями, она не могла потерять важного союзника в их обходе в лице Анкары, способствовавшей параллельному импорту.

Когда обстреливать начали уже территорию Армении, страна тогда обратилась за помощью к своим союзникам по ОДКБ, но силовой блок выступил против силовых методов решения конфликта. В Ереване после этого жители вышли на митинг с требованием выйти из ОДКБ и начать переговоры с другими странами, чтобы создать новую систему безопасности.

А в сентябре 2023 года в ходе однодневной войны Россия окончательно продемонстрировала, что не готова вступать в конфликт с Баку — даже несмотря на гибель собственных миротворцев.