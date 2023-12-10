„Так быть не должно. Но президент захотел“. Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил(251)
Как утверждают источники „Медузы“, близкие к Кремлю, еще несколько дней назад сотрудники администрации президента РФ — как минимум политического блока (им руководит Сергей Кириенко) и информационного блока (его возглавляет Алексей Громов) — были уверены, что о решении выдвинуться на пятый срок Владимир Путин объявит 14 декабря. Это должно было произойти во время традиционной прямой линии, которую в этом году объединили с ежегодной пресс-конференцией. Но все случилось на неделю раньше.
8 декабря после кремлевской церемонии награждения Героев России с просьбой баллотироваться к Путину обратился участник войны, спикер „парламента“ самопровозглашенной ДНР Артем Жога. „Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации“, — ответил Путин.
Два близких к АП собеседника „Медузы“ называют это „фактически спонтанным шагом“ Путина — и отмечают, что сотрудники кремлевской администрации не успели его „проработать и обставить“. „В теории так быть не должно. Заявление о выдвижении должно делаться лично и публично, а не походя, в суете. Но президент так захотел“, — добавил источник, близкий к политическому блоку АП.
Изначально наравне с 14 декабря в Кремле рассматривалась более ранняя дата. О своем решении пойти на новый срок Путин мог объявить уже в День народного единства 4 ноября — на открытии выставки „Россия“ на ВДНХ. Близкие к АП источники „Медузы“ называли этот сценарий одним из вероятных — как и выдвижение во время прямой линии.
„Готовились к ней [прямой линии] — и информблок, и политблок. Обоснование [такого варианта] было понятным: народ волнуется, ждет, а один из его представителей спрашивает, [когда выдвинется Путин]. На выставке тоже понятно — вот тебе достижения, надо подтвердить, что курс продолжится. Но самому [президенту] оказалось ближе общение с военными“, — объяснил собеседник, близкий к Кремлю.
Источник „Медузы“, близкий к руководству „Единой России“, назвал „логичным“ выдвижение Путина на награждении Героев России: „СВО для президента главное, куда бы кто его ни тянул“. Одним из возможных лоббистов „военного“ варианта выдвижения собеседник назвал генсека партии власти Андрея Турчака: „Он друг Жоги и искренне погружен [в тему войны]“. То, что Жога и Турчак находятся в „хороших отношениях“, подтвердил и источник, близкий к Кремлю.
Сразу несколько СМИ, включая „Медузу“, писали, что еще с прошлого года чиновники администрации президента „пытаются отстроить от войны“ публичный образ Путина, так как она „нервирует“ и „тревожит россиян“ (это подтверждают и соцопросы). По словам двух близких к АП собеседников „Медузы“, выдвижение Путина на выставке „Россия“ или во время прямой линии вполне соответствовало бы этим намерениям и было бы „успокаивающим“.
„Ну хоть не на фоне людей в масках [выдвинулся] — и то спасибо. Хотя сигнал не самый приятный — будем продолжать воевать. Хотел ли сам президент так явно его подать? Честно — не знаю, скорее импульсивное, спонтанное желание. Он сам живет СВО, и думает, что россияне ею живут“, — сказал источник, близкий к АП.
Вместе с тем еще один собеседник, близкий к Кремлю, подчеркнул, что политический блок Кремля будет, как и раньше, пытаться выстроить президентскую кампанию через мирные проекты, которые должны „успокоить“ избирателей (как писала „Медуза“, фактически президентская кампания Владимира Путина началась еще несколько месяцев назад).
„В прошлый раз [перед выборами 2018 года] Путин выдвинулся во время выступления перед рабочими ГАЗа, хотя [в политблоке АП] хотели, чтобы он это сделал перед волонтерами. Разве тема рабочих была в кампании одной из основных? А вот волонтерская была. Так что пока [в планах АП] ничего не меняется“, — отметил он. И добавил, что в целом тему выдвижения Путина на очередной срок сильно „перегрели“: „Если бы не это, прошло бы буднично. Все и так знают, что он пойдет“.
Тем временем лояльные власти и государственные СМИ уже получили от АП краткие указания, как освещать заявление Путина. Им рекомендуется называть президента „лидером страны — и авторитетом простых героев“, который дал россиянам „почувствовать гордость за страну“.