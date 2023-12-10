„Так быть не должно. Но президент захотел“. Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил

8 декабря после кремлевской церемонии награждения Героев России с просьбой баллотироваться к Путину обратился участник войны, спикер „парламента“ самопровозглашенной ДНР Артем Жога. „Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации“, — ответил Путин.

Два близких к АП собеседника „Медузы“ называют это „фактически спонтанным шагом“ Путина — и отмечают, что сотрудники кремлевской администрации не успели его „проработать и обставить“. „В теории так быть не должно. Заявление о выдвижении должно делаться лично и публично, а не походя, в суете. Но президент так захотел“, — добавил источник, близкий к политическому блоку АП.

Изначально наравне с 14 декабря в Кремле рассматривалась более ранняя дата. О своем решении пойти на новый срок Путин мог объявить уже в День народного единства 4 ноября — на открытии выставки „Россия“ на ВДНХ. Близкие к АП источники „Медузы“ называли этот сценарий одним из вероятных — как и выдвижение во время прямой линии.

„Готовились к ней [прямой линии] — и информблок, и политблок. Обоснование [такого варианта] было понятным: народ волнуется, ждет, а один из его представителей спрашивает, [когда выдвинется Путин]. На выставке тоже понятно — вот тебе достижения, надо подтвердить, что курс продолжится. Но самому [президенту] оказалось ближе общение с военными“, — объяснил собеседник, близкий к Кремлю.

Источник „Медузы“, близкий к руководству „Единой России“, назвал „логичным“ выдвижение Путина на награждении Героев России: „СВО для президента главное, куда бы кто его ни тянул“. Одним из возможных лоббистов „военного“ варианта выдвижения собеседник назвал генсека партии власти Андрея Турчака: „Он друг Жоги и искренне погружен [в тему войны]“. То, что Жога и Турчак находятся в „хороших отношениях“, подтвердил и источник, близкий к Кремлю.