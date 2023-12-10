ФОТО | В Ласнамяэ состоялся чемпионат Эстонии по армрестлингу

Никто из представителей Эстонии пока не входит в элиту мирового армрестлинга, но латыши уже подают пример того, что из Прибалтики можно подняться на вершину армрестлинга.

Популярность этого вида спорта в Эстонии растет с каждым годом, и в этом году чемпионат страны собрал самое большое количество участников за всю историю эстонского армрестлинга. На соревнования зарегестрировались почти 70 спортсменов.

Результаты:

Армрестлинг является древнейшим видом спорта, который был возрождён в 1960-е годы в США., где появились первые профессионалы в этой области. В Европе этот вид спорта стал популярен в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

В Эстонии этим видом спорта активно занимаются уже почти 15 лет. На данный момент официальные тренировки проходят каждую неделю в Таллинне, Пярну, Тарту и Кохила.

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