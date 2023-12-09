Новости Ида-Вирумаа
09.12.2023, 21:00

Отставка Вирве Линдер и назначение нового мэра: бонусы или застой для Кохтла-Ярве?

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Kohtla-Järve
Kohtla-Järve
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Отставка Вирве Линдер и ее команды – свершившийся факт, и если спросить - за что правящее большинство в Горсобрании Кохтла-Ярве решило снять с поста госпожу мэра, то мнений будет много, но в первую очередь ее противники говорят о слабой продуктивности команды. Об этом редактор ETV+ рассказал в новостном сюжете субботнего выпуска „Народу важно“.

„Им дали год на то, чтобы показать себя, и в принципе особо-то они ничего не сделали, все это время они просто рассказывали, какие были плохие прошлые, какие мы хорошие, а по факту действий-то никаких особых не было сделано“, - говорит депутат горсобрания Кохтла-Ярве Сергей Бучинский.

„Сложилось такое впечатление, что скорее всего больше работали на внешний имидж города, что тоже конечно очень хорошо, но из-за этого с решением очень многих насущных вопросов опаздывали или вообще не занимались. Например то, что касается вопросов образования или привлечения инвесторов в город или даже если брать по мелочам какие-то проекты, еще какие-то вещи, то есть все это можно было делать намного быстрее и при этом допускать меньше ошибок“, - считает депутат горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.

„Ну и банально мне бы хотелось, чтобы у нас был мэр, который более уважительно относился к жителям. На мероприятиях выступать сейчас новый мэр стал на двух языках, а до этого – только на одном. Это неуважение к нашим пожилым людям, которые просто многого не понимают на эстонском“, - добавил Сергей Бучинский.

„Официально выдвинутые причины недоверия конечно не были адекватными, бесспорно они были надуманными. Я верю, что конкретные причины станут понятны в течение ближайшего месяца, когда мы увидим, какие действия предпримет новая коалиция, что будет делать новая горуправа и к каким целям она будет стремиться. Если послушать нового мэра, то его миссия не сильно отличается от моей. Но определенно разница в том, какой бэкграунд у нынешнего руководства города“, - сказала бывший мэр г. Кохтла-Ярве Вирве Линдер.

Теперь городом управляет коалиция социал-демократов и центристов. И поговаривают, что последние стремятся вернуть себе власть в Кохтла-Ярве, как это уже произошло в Нарве. Но соцдемы уверяют – власть сбалансирована, ведь ключевые посты в руках у них.

Новая власть в Кохтла-Ярве обещает задержаться надолго. Но проблемы ей придется решать все те же.

Полный выпуск передачи нарвской студии „Народу важно“ можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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