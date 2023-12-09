Результаты исследования: Литва намеренно обращалась с мигрантами наихудшим образом

Сегодня ситуация на границе Литвы и Белоруссии утихла, но год-два назад она была куда более драматичной, пишет Delfi.lt. Литва решила прекратить прием беженцев, и большие группы людей были отправлены обратно на белорусскую сторону. Трудности вызвало и размещение почти 4000 беженцев, которым удалось пересечь границу до ее закрытия.

„Важно, чтобы Литва серьезно оценила произошедшее. Еще более важно знать о произошедших нарушениях прав человека“, — сказал Дайнюс Пурас, консультант Литовского института мониторинга прав человека (HRMI). В исследовании, подготовленном HRMI, четко говорится: Литва намеренно обращалась с мигрантами как можно хуже.

По словам Пураса, при анализе кризиса был выделен печальный принцип: чем хуже обращаются с беженцами, тем лучше. „Мол, это единственный способ остановить мигрантов“. Ученый добавил, что для контроля над ситуацией он черпал вдохновение из худших примеров - Венгрии и Сербии.

Такая критика не по душе местным политикам. Лауринас Кащюнас из Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы заявил, что Литве действительно нечему учиться. „Тогда мы приняли волевые решения, которым впоследствии могли последовать другие. Например, Польша и Латвия“, - отметил он.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте также подчеркнула, что тогда решения принимались во имя государственной безопасности. „Чтобы Литва не превратилась в проходной двор“, - сказала она. Министр назвал это гибридной атакой.

По словам представителя HRMI, управление кризисом в то время вызвало долгосрочные проблемы. „Нет ничего хорошего, когда одна группа людей настроена против другой“, - подчеркнул Пурас. Якобы в Литве растет уровень расизма и негативное отношение ко всем иностранцам. По словам Пураса, этому способствовала риторика правительства, поскольку раньше показатели расизма и ксенофобии в стране снижались.