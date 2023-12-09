ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ разгромил главного аутсайдера открытого чемпионата Латвии

Хозяев льда быстро завладели инициативой и ужа на второй минуте первого периода Линде вывел „Пантер“ вперед. Спустя пять минут Расмус Кийк удвоил преимущество хозяев льда, а минуту спустя Коокмаа отправил в ворота гостей третью шайбу. На 12-й минуте Линде сделал счет 4:0, а через минуту Паррас довел счет до разгромного.