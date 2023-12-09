Хоккей
09.12.2023, 15:23

ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ разгромил главного аутсайдера открытого чемпионата Латвии

 

В субботу, 9 декабря, в рамках Открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ обыграл дома литовский клуб „Хоккей Панкс“ (Вильнюс) со счетом 12:1.

Хозяев льда быстро завладели инициативой и ужа на второй минуте первого периода Линде вывел „Пантер“ вперед. Спустя пять минут Расмус Кийк удвоил преимущество хозяев льда, а минуту спустя Коокмаа отправил в ворота гостей третью шайбу. На 12-й минуте Линде сделал счет 4:0, а через минуту Паррас довел счет до разгромного.

На первой минуте второго периода Даниил Старковский ·забросил шестую шайбу, а через минуту Ловков сделал счет 7:0. На 13-й минуте Лебедевас смог одну шайбу отыграть, но через 20 секунд Лукатс сделал счет 8:1. За пол минуты до окончания второго периода Старковский забросил девятую шайбу.

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