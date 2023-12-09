МНЕНИЕ | Еще не поздно сделать белорусов лучшими друзьями Эстонии

Автор этих строк частично этнический белорус и несправедливость по отношению к соплеменникам со стороны ЕС рано или поздно стала бы темой моих публикаций. Прежде всего, меня волнует прекращение обучения студентов в 2022 году. Общий контекст отношения к белорусам, когда наши власти не видит разницы между людьми и режимом Лукашенко, это без сомнения то, что волнует еще больше. Все описанное именно отдает каким-то железным занавесом и коллективной ответственностью.