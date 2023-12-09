Мнение
09.12.2023, 16:25

МНЕНИЕ | Еще не поздно сделать белорусов лучшими друзьями Эстонии

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Валерий Сайковский
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Автор этих строк частично этнический белорус и несправедливость по отношению к соплеменникам со стороны ЕС рано или поздно стала бы темой моих публикаций. Прежде всего, меня волнует прекращение обучения студентов в 2022 году. Общий контекст отношения к белорусам, когда наши власти не видит разницы между людьми и режимом Лукашенко, это без сомнения то, что волнует еще больше. Все описанное именно отдает каким-то железным занавесом и коллективной ответственностью.

Едва узнав об ограничениях для студентов возможностей для обучения, автор этих строк наполнился праведным гневом. Сознательно отказался от реакции в СМИ по горячим следам, хотя предложения были, чтобы личные эмоции не повлияли на анализ ситуации.

С привычной для Эстонии скоростью уже в мае этого года появились уточнения в постановлении правительства и сейчас ситуация стала изменилась в более логичном направлении. Но автору по-прежнему кажется несправедливым смешивать гуманитарную тематику и политические вопросы. Студенты, приезжающие к нам для работы и бизнеса не могут постоянно находится в напряжении при каждом изменении политической ситуации в ЕС.

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