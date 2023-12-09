Сильнейшая диск-гольфистка Эстонии второй год подряд признана лучшей в мире

Для Таттар сезон сложился идеально. Первый номер мирового рейтинга выиграла в общей сложности 12 соревнований Disc Golf Pro Tour и в четырех из них заняла второе место. В течение сезона она выиграла все четыре турнира Major, соревнования высшей категории. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая выиграла турнир Большого шлема в современном диск-гольфе за один сезон. Кроме того, Таттар триумфально выступила на домашнем чемпионате Европы, а осенью защитила свой титул чемпионки мира.

По словам Таттар, эта награда - вишенка на торте после прекрасного сезона. „Хотя я не думаю о подобных наградах ежедневно, это, конечно, большое признание. Я должна делать все, что в моих силах, чтобы быть лучшим игроком диск-гольфа. Когда это сопровождается другими наградами, помимо победы в соревнованиях, это, естественно, поднимает настроение и вызывает улыбку“, - объяснила Таттар.

Действующая чемпионка мира по диск-гольфу, которая сейчас находится в Эстонии и готовится к новому сезону, определилась с планами на следующий соревновательный год. „Приятно видеть, что Disc Golf Pro Tour решил уделить больше внимания Европе, чем когда-либо прежде. В 2024 году в Европе пройдет пять соревнований элитного уровня. Помимо того, что я смогу второй год подряд выступать перед домашней публикой против лучших игроков мира, структура тура даст мне возможность проводить почти два месяца лета дома или относительно недалеко от дома“, - сказала она.

Новый сезон диск-гольфа стартует 16 февраля в Орландо в рамках звездного уикенда Disc Golf Pro Tour. Таттар, скорее всего, начнет свой сезон 7 марта, когда в Техасе пройдет первый в сезоне турнир DGPT+ с двойными очками, Waco Annual Charity Open.

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