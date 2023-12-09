МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: так ли страшен бюджет, как его малюет оппозиция?(104)
Как человек, который последние годы усердно выполнял задачи оппозиционера, я могу подтвердить, что во времена экономического кризиса и напряженной международной обстановки, пребывание в оппозиции дает максимум плюсов и минимум ответственности. Все меняется, когда ты оказываешься в составе правящей партии и вынуждена принимать непопулярные, но необходимые решения, пишет член Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.
Хотим ли мы жить в кредит?
К сожалению, драмы и противостояние между коалицией и оппозицией зачастую разыгрываются на потребу публики. В кулуарах же, политики, вне зависимости от своей партийной принадлежности, осознают и признают, что ситуация в экономике действительно тяжелая, и хороших решений не очень-то много, если они вообще есть. В перерыве между заседания один член партии EKRE кинул язвительную шутку моему коллеге из партии Реформ: „Так вам и надо, мы тратили, а вы отдувайтесь за нас!“ Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное – правда.
Правда заключается в том, что последние годы при управлении государством, не слишком то заботились о бюджетной дисциплине, то позволяло принимать весьма популярные и щедрые решения, которые, к сожалению, оказались не вполне по силам нашему государству. Многие решения, разумеется, были вынужденными, так как надо было реагировать на пандемию коронавируса, экономические последствия для Эстонии от войны в Украине, наплыв беженцев, энергетический кризис, необходимость предприятий переориентировать свой бизнес. Но ряд популярных решений в виде разрешения забрать деньги из второй пенсионной ступени, резкое повышение пособий для многодетных семей, не способствовал поддержанию финансового здоровья нашей государственной казны.
Так что, по большому счету, и у государства не было большого выбора – нужно было либо сокращать расходы и повышать налоги, либо брать дополнительный кредит. Коалиция, в состав которой входят партия Реформ, социал-демократы и Eesti 200 выбрали непопулярный, но необходимый путь. В результате этих решений, структурный дефицит бюджета на 2024 год останется на уровне уходящего года и составит минус 1,2% от ВВП, а номинальный дефицит будет минус 2,9% от ВВП. Если бы меры экономии не были бы приняты, то уже весной эти цифры уже выглядели бы, как 2,6% и 4,2% от ВВП. А это означало бы, что мы выбиваемся из бюджетных норм. А это могло бы означать для нас увеличение интересов на взятые нами кредиты и снижение доверия к нашей стране в глазах потенциальных инвесторов.
Предложение оппозиции взять дополнительный кредит для того, чтобы увеличить до желаемого уровня пенсии, зарплаты учителей, полицейских и спасателей, а заодно сохранить на прежнем уровне повышенные в прошлом семейные пособия, вогнали бы наш бюджет в еще больший минус. Ведь деньги, взятые в долг, нужно возвращать вместе с интрессами. А оплачивать при помощи кредитов текущие расходы представляется слишком уж безответственными – это все равно что жить на смс-кредиты и не знать, как свести концы с концами.
Что хорошего есть в бюджете на следующий год?
Несмотря на то, что оппозиционные политики от души критиковали бюджет, при внимательном изучении этого документа, там можно найти очень много позитивных моментов. Так, в социальной сфере произошли изменения, которые должны повысить уверенность в завтрашнем дне у самых незащищенных групп населения – родителей-одиночек, пенсионеров и семей.
Так, даже после урезания пособий для многодетных семей, выплачиваемые суммы остаются одними из самых больших в Европе. Наконец, было покончено с несправедливостью по отношению к родителям маленьких детей, которые вернулись из декрета на работу. Если раньше их компенсация по больничному высчитывалась на основе минимальной зарплаты, то с нового года начисления будут происходить на основе их бывшей родительской зарплаты. Для государства это, конечно, дополнительная нагрузка на бюджет, но данная мера будет способствовать возвращению молодых родителей на рынок труда.
Государственное пособие по алиментам, выплачиваемое в том случае, если другой родитель уклоняется от своих обязательств, увеличится со 100 до 200 евро. Кроме того, будет увеличена доступность реабилитационных услуг для детей, а для лечения детей с редкими заболеваниями в ближайшие 4 года предусмотрено 20 миллионов евро.
Благодаря индексации, пенсии вырастут более, чем на 11%, в результате чего средняя пенсия вырастет на 70 евро и составит 774 евро. Необлагаемый налогом доход для пенсионера составит 776 евро. Пособие для одиноко живущего пенсионера, выплачиваемое раз в год, увеличится до 200 евро.
Внушительная сумма от инвестиций, почти 300 миллионов евро, будет направлена на то, чтобы отремонтировать и сделать энергосберегающими жилые дома, здания местных самоуправлений. Это важно, как для предприятий, которые получат в трудное экономическое время заказы, так и для людей, которые смогут сэкономить деньги, потраченные на отопление.
Для реализации перехода на эстонский язык обучения в бюджете предусмотрено почти 72 миллиона евро, а на увеличение зарплат педагогов – 24 миллиона евро. Из-за неразберихи в последние дни перед принятием бюджета, в него не удалось включить изысканные в министерстве образования 8 миллионов евро, но эти деньги все равно будут направлены в фонд повышения зарплаты эстонских педагогов в ходе принятия дополнительного бюджета. К сожалению, это повышение педагоги сочли недостаточным, и, скорее всего, в ближайшие дни мы узнаем, когда состоится забастовка учителей и как долго она продлится. Разумеется, это сложная ситуация, как для государства, системы образования, так и для самих учителей, учеников и их родителей. И в целом ближайшие годы обещают быть сложными, потому что недовольство учителей своими зарплатами будет усугубляться сложностями, связанными с переходом на эстонский язык обучения. Думаю, что сейчас как никогда от всех участников этого процесса потребуются не только усилие, но и желание сотрудничать и вместе решать текущие проблемы.
Стоит отметить и то, что этот бюджет принимался с пониманием того, что его настоящие результаты будут видны не сразу, а через определенный период времени. И если через год-два мы увидим рост экономики, замедление темпов инфляции и низкий уровень безработицы, то можно будет констатировать, что непопулярные решения принесли желаемый результат. Или наоборот - получить негативную оценку от избирателей на следующих выборах.
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