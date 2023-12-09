МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: так ли страшен бюджет, как его малюет оппозиция?

Хотим ли мы жить в кредит?

К сожалению, драмы и противостояние между коалицией и оппозицией зачастую разыгрываются на потребу публики. В кулуарах же, политики, вне зависимости от своей партийной принадлежности, осознают и признают, что ситуация в экономике действительно тяжелая, и хороших решений не очень-то много, если они вообще есть. В перерыве между заседания один член партии EKRE кинул язвительную шутку моему коллеге из партии Реформ: „Так вам и надо, мы тратили, а вы отдувайтесь за нас!“ Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное – правда.

Правда заключается в том, что последние годы при управлении государством, не слишком то заботились о бюджетной дисциплине, то позволяло принимать весьма популярные и щедрые решения, которые, к сожалению, оказались не вполне по силам нашему государству. Многие решения, разумеется, были вынужденными, так как надо было реагировать на пандемию коронавируса, экономические последствия для Эстонии от войны в Украине, наплыв беженцев, энергетический кризис, необходимость предприятий переориентировать свой бизнес. Но ряд популярных решений в виде разрешения забрать деньги из второй пенсионной ступени, резкое повышение пособий для многодетных семей, не способствовал поддержанию финансового здоровья нашей государственной казны.