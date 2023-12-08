Правда ли, что журнал Forbes вышел с обложкой, посвящённой одному из лидеров ХАМАС?

В начале ноября в соцсети Х появилось изображение обложки американского журнала Forbes c с фотографией члена политбюро ХАМАС Халеда Машаля на фоне руин Газы. Основная надпись на этой обложке гласила, что Машаль — миллиардер и его состояние равно $5 млрд. В верхней части изображения стоял подзаголовок: „Специальный выпуск о величайшем лжеце в мире“, внизу — сопроводительный текст: „Сделал своё состояние на страданиях своего народа и щедрости остального мира. Дипломированный вор, который оставил народ без хлеба и воды. Называет себя освободителем, но на самом деле украл у людей свободу и надежду на лучшее будущее“. Эта обложка получила широкое распространение после того, как ей поделился 4 ноября официальный аккаунт МИД Израиля в соцсети Х. Также это изображение опубликовали посол Израиля в РФ Александр Бен Цви и многие русскоязычные пользователи Х, в частности музыкальный критик Артемий Троицкий. 5 ноября в аккаунте МИД Израиля появилась и вторая подобная обложка, но на этот раз с другим функционером ХАМАС, Исмаилом Ханией.

Халед Машаль — один из самых влиятельных лидеров ХАМАС. До 2017 года он возглавлял политбюро террористической группировки и участвовал во многих переговорах, в том числе в России. Он живёт за пределами подконтрольного ХАМАС сектора Газы — сначала штаб-квартира Машаля находилась в Дамаске, затем он переехал в Катар.

Обложки журнала Forbes доступны на сайте издания. Номер за октябрь-ноябрь 2023 года посвящён Марку Цукербергу, нет фотографий Машаля и на обложках других выпусков.

О том, что выпуск с Машалем ненастоящий, свидетельствуют и некоторые технические детали. С июня 2019 года обложки оформляют иначе: название Forbes теперь занимает не всю ширину, а смещено к центру. Кроме того, фактчекинговая служба агентства France Presse обращает внимание на многочисленные ошибки в английском тексте на обложке с Машалем.