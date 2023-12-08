Правда ли, что журнал Forbes вышел с обложкой, посвящённой одному из лидеров ХАМАС?
В начале ноября в соцсети Х появилось изображение обложки американского журнала Forbes c с фотографией члена политбюро ХАМАС Халеда Машаля на фоне руин Газы. Основная надпись на этой обложке гласила, что Машаль — миллиардер и его состояние равно $5 млрд. В верхней части изображения стоял подзаголовок: „Специальный выпуск о величайшем лжеце в мире“, внизу — сопроводительный текст: „Сделал своё состояние на страданиях своего народа и щедрости остального мира. Дипломированный вор, который оставил народ без хлеба и воды. Называет себя освободителем, но на самом деле украл у людей свободу и надежду на лучшее будущее“. Эта обложка получила широкое распространение после того, как ей поделился 4 ноября официальный аккаунт МИД Израиля в соцсети Х. Также это изображение опубликовали посол Израиля в РФ Александр Бен Цви и многие русскоязычные пользователи Х, в частности музыкальный критик Артемий Троицкий. 5 ноября в аккаунте МИД Израиля появилась и вторая подобная обложка, но на этот раз с другим функционером ХАМАС, Исмаилом Ханией.
Халед Машаль — один из самых влиятельных лидеров ХАМАС. До 2017 года он возглавлял политбюро террористической группировки и участвовал во многих переговорах, в том числе в России. Он живёт за пределами подконтрольного ХАМАС сектора Газы — сначала штаб-квартира Машаля находилась в Дамаске, затем он переехал в Катар.
Обложки журнала Forbes доступны на сайте издания. Номер за октябрь-ноябрь 2023 года посвящён Марку Цукербергу, нет фотографий Машаля и на обложках других выпусков.
О том, что выпуск с Машалем ненастоящий, свидетельствуют и некоторые технические детали. С июня 2019 года обложки оформляют иначе: название Forbes теперь занимает не всю ширину, а смещено к центру. Кроме того, фактчекинговая служба агентства France Presse обращает внимание на многочисленные ошибки в английском тексте на обложке с Машалем.
Наконец, в правом нижнем углу изображения помещён штрихкод. Во-первых, на обложках Forbes, как правило, штрихкода нет (единственное исключение за последний год — выпуск за декабрь 2023 — январь 2024 года). Во-вторых, штрихкод на вирусном изображении не сопровождается никаким цифровым кодом и другими техническими подробностями.
То же самое относится и ко второй обложке, с Исмаилом Ханией: старый дизайн, ошибки в орфографии и синтаксисе, никаких следов на официальном сайте журнала.
AFP обратилось за комментарием к Forbes. Представитель пресс-службы издания Билл Хэнкс ответил, что на вирусной обложке много неточностей, которые не могли бы появиться в настоящем выпуске.
Что же касается реального размера состояния Халеда Машаля, то узнать его не представляется возможным из-за закрытого характера группировки ХАМАС. В 2014 году тот же Forbes опубликовал рейтинг богатейших террористических организаций, в котором ХАМАС занял второе место (первое было у ИГИЛ) с годовым оборотом в $1 млрд. 18 октября 2023 года министерство финансов США выпустило документ, в котором назвало доходы ХАМАС огромными, не уточняя их предполагаемый размер.
Таким образом, обложки Forbes с лидерами ХАМАС — поддельные. Впрочем, МИД Израиля уже 5 ноября уточнил, что по крайней мере в случае с обложкой, посвящённой Хании, речь идёт о „сатире и иллюстрации“. „Но знаете, что реально? Банковские счета лидеров ХАМАС пополнились долларами за счёт невинных жителей Газы“, — заявило ведомство в X.
Итог: Фейк