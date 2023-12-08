История первой елки в Нарве, Дед Мороз на дом, бал-маскарад и толпы лыжников – как отмечали Рождество почти век назад?

В декабре 1937 года на рождественские праздники в Нарву приехало большое количество гостей со всей Эстонии. Причина была важной – впервые на Ратушной площади, на пороге ратуши, установили большую рождественскую елку. Ее украсили разноцветной гирляндой с электрическими лампочками. Они сияли красивыми огоньками и создавали на площади магическую, сказочную атмосферу.

Более трех тысяч гостей наводнило улицы города: люди гуляли, разглядывали красочные витрины магазинов, украшенные в рождественской тематике.

Все отели, рестораны, таверны, кафе были полны народу. Более трех тысяч гостей наводнило улицы города: люди гуляли, разглядывали красочные витрины магазинов, украшенные в рождественской тематике. Если бы вы оказались в этот момент там, то, скорее всего, подумали бы, что находитесь в столице, а не в провинции.

Нарвское городское управление таким образом решило не отставать от Таллинна и Тарту, где похожее праздничное дерево украшало на Рождество центральные площади уже давно.

В сочельник, в девять часов вечера, перед собравшейся у ратуши толпой горожан и гостей города выступил с поздравительным словом Яан Луст, тогдашний мэр Нарвы. Праздничная музыка лилась из больших динамиков радиоприемника, установленного на площади. Потом во все дни рождественских праздников, а также на Новый год на елке зажигали разноцветные огоньки.

Нарвские общественные организации не остались в стороне от праздничной суеты. Например, общество „Ильмарине“ проводило танцевальные вечера для всех желающих, а „Русское Общественное собрание“ устроило бал-маскарад.

Нарвское объединение Русского Студенческого Христианского движения предложило новинку – Деда Мороза, которого можно было пригласить на дом. „Странствия Деда Мороза“ – так шутили об этой затее газеты того времени. Весь доход от этой благотворительной деятельности планировали направить на развитие сельской жизни.

Было продано 8000 тысяч ёлок на 4000 крон. Это было огромное количество для сравнительно небольшого города.

На городских рынках шла бойкая торговля живыми елками. Всего было продано 8000 тысяч ёлок на 4000 крон. Это было огромное количество для сравнительно небольшого города.