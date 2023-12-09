Эксперты призывают изменить в Эстонии подход к лечению рассеянного склероза

По сути, у Кассы здоровья сегодня есть выбор: осуществлять в высокоэффективное лечение дополнительные инвестиции, значительная часть которых будет возвращена государству, и дать молодым людям возможность жить и работать полноценно, или не вкладывать средства и продолжить использовать нынешний подход, согласно которому почти три четверти пациентов становятся инвалидами и/или теряют трудоспособность.

„Многие пациенты с рассеянным склерозом становятся инвалидами, если не получают достаточно эффективного лечения в разумные сроки после постановки диагноза. Это, в свою очередь, влечет за собой большие расходы государственного сектора – Кассы по безработице, Кассы здоровья, Департамента социального страхования и местных самоуправлений, – отметил, представляя отчет, Март Вaйн. – В то же время исследование четко показало, что наилучшее доступное, то есть высокоэффективное лечение позволяет большему количеству людей продолжать работать. Здесь важен тот факт, что рассеянным склерозом чаще всего заболевают молодые люди, большая часть жизни у которых еще впереди“.

В отчете исследования „Оценка экономического бремени и бремени болезни в связи с рассеянным склерозом в Эстонии“ проанализированы данные всех 2019 пациентов, которые на основании этого диагноза получали лечение в Эстонии в течение последних трех лет, чтобы выяснить различные понесенные государством затраты в ситуации, когда человек заболевает рассеянным склерозом. В конце ноября подготовленный отчет был представлен представителям социальной комиссии Рийгикогу и Министерства социальных дел.

„Это первый анализ такого рода, где были известны все пациенты в Эстонии с этим конкретным диагнозом, а также все затраты, связанные с сегодняшней системой. Затраты значительны, поскольку более, чем у 70% пациентов с рассеянным склерозом развилась инвалидность или потеря трудоспособности, либо – и то, и другое. Почти у трети пациентов была диагностирована потеря трудоспособности, а у более 20% пациентов инвалидность была определена в течение первого года после постановки диагноза“, - рассказал Март Вайн, руководитель службы развития координировавшей исследование компании Roche Eesti.

В Эстонии наиболее эффективное лечение может быть назначено пациенту только в случае, если у человека в течение одного года было два обострения – он использовал два менее эффективных препарата и обострения продолжаются, несмотря на это.

„Согласно действующей системе, врач не может использовать для пациентов высокоэффективную терапию в самом начале лечения, даже если видит в этом явную необходимость. В любом случае сначала необходимо попробовать два менее эффективных метода лечения. И только потом, если у человека продолжаются обострения заболевания, допускается применение более эффективного препарата, – сказал Март Вайн. – Это значит, что государственные деньги тратятся на менее эффективные лекарства, а человек с диагнозом рассеянный склероз теряет время и здоровье, вернуть которые невозможно“.

„Пациенты с более активным рассеянным склерозом нуждаются в высокоэффективном лечении уже с самого начала, – сказала рассказала доктор Катрин Гросс-Паю, руководитель Клиники неврологических болезней и психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы. – Сегодня это понимание, как правило, заменяет прежний подход, согласно которому лечение следует начинать с менее эффективных препаратов, а затем повышать эффективность терапии по мере необходимости“.

Согласно исследованию, использование высокоэффективного лечения приведет к экономии на других социальных расходах, что в общей сложности составит 40% от стоимости более дорогого препарата. Конкретнее, годовой курс наиболее эффективного лечения стоит 16 244 евро на одного пациента, но в то же время государство не потратит 6 300 евро на пособия по трудоспособности и инвалидности, вспомогательные средства, льготные лекарства, медицинские расходы, предоставляемые самоуправлениями услуги и тому подобное.