Финляндия отказалась выдавать Киеву российского неонациста Яна Петровского

Финляндия отказалась выдавать Украине российского неонациста Яна Петровского, сообщает в пятницу, 8 декабря, газета Helsingin Sanomat. Верховный суд Финляндии обосновал отказ в экстрадиции условиями в украинских тюрьмах, которые, согласно заключению ЕСПЧ, нарушают третью статью Конвенции по правам человека. По мнению ВС, Петровскому в Украине угрожает „унижающее достоинство обращение“,

Верховный суд также постановил, что содержать под стражей Петровского с целью его дальнейшей экстрадиции больше нет оснований, и постановил немедленно освободить его, если нет других оснований для заключения.

Один из лидеров неонацистской группировки „Русич“ Ян Петровский, также известный как Воислав Торден, был задержан при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства, а также в причастности к военным преступлениям в Донбассе в 2014-2015 годах. Петровский, вероятно, получил финский ВНЖ по причине воссоединения с женой, которая начала учиться в Финляндии.

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