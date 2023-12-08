По делу о стрельбе в брянской гимназии задержали отца стрелявшей девочки, директора и сотрудницу охранной компании

„Задержаны гендиректор ЧОП „Экскалибур“ Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников“, — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, их задержали в ночь на 8 декабря.

Источник ТАСС сообщил, что задержанных допрашивают. Перед задержаниями в частной охранной организации прошли обыски.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что в гимназии не были установлены рамки металлодетектора. Телеграм-канал „112“ отмечает, что от Поддубного требуют объяснений, почему рамки не работали, а у охранницы не было ручного сканера.

По данным телеграм-канала „База“, против Поддубного и Чертковой возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). На отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу, завели дело о небрежном хранении оружия (статья 224 УК).

Также возбуждены еще два дела — об убийстве (статья 105 УК) и халатности (статья 293 УК), пишет „Shot“. По статье о халатности проверяют действия руководства гимназии.

7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружье и открыла стрельбу по своим одноклассникам. В результате нападения погибла одна школьница, еще пятеро учеников получили ранения. Стрелявшая покончила с собой. Сообщалось, что школьницу, которая открыла стрельбу, травили одноклассники.

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