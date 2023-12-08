ФОТО | 100-летие Эстонского олимпийского комитета началось с торжественного поднятия государственного флага на Тоомпеа

Эстонский олимпийский комитет начал празднование своего столетия с торжественной церемонии поднятия флага на башне „Длинный Герман“.

Флаг подняли двукратный олимпийский призер и член Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи, первый медалист после восстановления независимости Эстонии Индрек Сей и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа. Торжественное поднятие флага прошло в 9:02.

После этого на прошедшей в Белом зале замка Тоомпеа церемонии спикер Рийгикогу Лаури Хуссар подарил ЭОК ранее развевавшийся на „Длинном Германе“ флаг. „Поднятие флага Эстонии под аккомпанемент гимна во время церемонии вручения наград на Олимпийских играх всегда было большим выражением признания Эстонской Республики. Прошедшая сегодня на „Длинном Германе“ церемония поднятия флага, в которой приняли участие члены ЭОК, опять же имеет символическое значение в праздновании столетия организации. Для меня честь передать столь дорогой нашему сердцу сине-черно-белый флаг, ранее реявший на башне „Длинный Герман“, и таким образом выразить благодарность и признательность нашим спортсменам, тренерам и всем, кто оказывает поддержку спорту Эстонии“, – сказал спикер Рийгикогу.

В церемонии передачи флага также приняла участие член комиссии Рийгикогу по культуре и председатель группы в поддержку сотрудничества между организациями культуры и предпринимателями Кадри Тали.Эстонский олимпийский комитет был основан 8 декабря 1923 года и занимается развитием профессионального спорта, расширением возможностей молодежного спорта и популяризацией активного образа жизни. Организация подчеркивает важность соблюдения правил честной игры. Современный ЭОК был сформирован в 2001 году в результате слияния Эстонского олимпийского комитета, отвечавшего за олимпийские виды спорта, и объединявшего все эстонские спортивные организации Эстонского центрального спортивного союза. Членами ЭОК являются спортивные союзы и объединения Эстонии, уездные спортивные союзы и избранные на основании Олимпийской хартии физические лица.