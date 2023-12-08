Владимир Путин официально объявил об участии в выборах

Первым о том, что Путин согласился пойти на выборы, написал корреспондент кремлевского пула от „Коммерсанта“ Андрей Колесников.

„Подполковник из награжденных, когда все награжденные окружили президента, попросил Владимира Путина пойти на выборы. Президент согласился. Остальные потом присоединились к просьбе“, — написал журналист.

С просьбой выступил „спикер парламента ДНР“, подполковник Артем Жога.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

Выборы пройдут 17 марта. Путин до сих пор отказывался отвечать на вопрос об участии в них. Прежние президентские сроки Путина были обнулены поправками в Конституцию.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Владимир Путин объявит о том, пойдет ли он на новый президентский срок тогда, когда сочтет нужным.

В последние недели Путин проводил множество мероприятий, которые можно было расценить как неформальное начало предвыборной кампании. На нескольких из них к нему обращались с призывами остаться у власти.

28 ноября патриарх Кирилл на Всемирном русском народном соборе предложил Путину „и далее продолжать труды на благо отечества нашего российского, всего российского народа“.

4 декабря, как указывали СМИ, на президентском Совете по правам человека сразу три участницы совета в той или иной форме выразили поддержку Путину. Например, как писало издание „Ротонда“, детский омбудсмен из Ульяновской области Екатерина Сморода сказала президенту: „Мы всегда голосовали и пойдём голосовать дальше“. Путин однако на эти намеки не отреагировал.

В 2018 году Владимир Путин объявил об участии выборах во время встречи с работниками завода ГАЗ, один из которых спросил его о выдвижении.

Главная новация нынешней избирательной кампании — голосование на выборах президента впервые будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.

О намерении участвовать в выборах как самовыдвиженцы ранее заявлял бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, журналистка Екатерина Дунцова и Игорь Гиркин (более известен под псевдонимом Стрелков), российский полевой командир, заочно осужденный в Гааге.