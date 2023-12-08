Литва расследует предоставление гражданства детям Абрамовича

Правительство Литвы расследует обстоятельства, на основании которых двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство. Вильнюс заявил об этом в четверг, 7 декабря, после публикации в СМИ расследования, согласно которому сын и дочь миллиардера имеют гражданство Литвы, что, возможно, помогало их отцу обходить введенные против него международные санкции.

Для оценки обстоятельств, при которых сын Романа Абрамовича Аркадий и дочь Анна получили литовское гражданство, сформирована комиссия министерства внутренних дел. В то же время департаменту миграции поручено проверить, не являются ли гражданами Литвы другие члены семей лиц, подпадающих под санкции Евросоюза.

Закон о гражданстве Литвы предполагается изменить

„Предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт - прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими“ - заявила глава литовского МВД Агне Билотайте. Она также объявила, что в законодательство республики планируется внести изменения, которые позволят лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики. В настоящее время литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, полученное в ходе стандартной процедуры. Однако если литовские паспорта были предоставлены Анне и Аркадию Абрамовичам в виде исключения, то их, по словам главы департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсудить необходимость поправок к закону о гражданстве необходимо в Сейме.

Абрамович и санкции ЕС