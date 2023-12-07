В случае необходимости Финляндия готова запросить дополнительную помощь для защиты своих границ

В прошлом месяце для охраны приграничной зоны Финляндия обратилась за помощью к Европейскому агентству пограничной и береговой охраны, также известному как Frontex.

50 сотрудников Frontex прибыли в Финляндию на прошлой неделе и пробудут там до конца января. В дополнительный штат также входят эксперты по работе с документами и переводчики, которые помогают с регистрацией потенциальных просителей убежища.

Майор пограничной службы Вилле Йоскитт заявил, что финское ведомство удовлетворено скоростью прибытия сотрудников Frontex.

Йоскитт добавил, что они готовы обратиться за дополнительной помощью, если ситуация на границе затянется или произойдут другие события.

В конце ноября Финляндия закрыла последний пограничный переход с Россией Райа-Йосеппи, остальные погранпереходы были закрыты уже ранее. Пограничные переходы были закрыты как минимум до 13 декабря из-за большого потока просителей убежища из третьих стран.

Frontex был основан в Польше в 2004 году и призван помочь странам Европейского Союза защитить свои границы.

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