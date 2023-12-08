Катри Райк о новом решении горуправы: „Оно гарантирует рабочие места трем депутатам“

Городская управа Нарвы приняла решение о закрытии детского сада Pääsuke и о слиянии двух детских садов – Muinasjutt и Põngerjas – с 31 июля будущего года. Также планируется закрыть здание Солдинаской гимназии. Ее ученики со следующего учебного года начнут ходить в школу №6. Проект решения направили в зал городского собрания Нарвы.

Напомним, что разговоры о закрытии гимназии, еще одного детского сада идут в Нарве больше года. Основание для уменьшения учебных заведений Нарвы – это количество жителей города, в том числе детей, которые пойдут в садики и в школы в ближайшие годы – их все меньше.

Например, осенью 2023 года в детский сад Pääsuke ходили 62 ребенка. Ожидается, что весной 2024 года новеньких добавится только 11 малышей. Поэтому сад закрывают, а родителям предложат места в других детских садах.

В результате закрытия Солдинаской гимназии город сократит площадь образовательной инфраструктуры на 7 231,5 квадратных метров. Роль играет техническое состояние школы, ухудшение демографии и тот факт, что горуправа еще в 2018 году приняла решение о необходимости уменьшить площади образовательных организаций города на 7000 квадратных метров. Именно на этих условиях государство готово было строить новые школы в Нарве.

Катри Райк, которая еще недавно была мэром Нарвы и при которой вопрос закрытия школ и садов стал таким острым, что дело дошло до пикетов, сказала RusDelfi, что это хорошее решение в целом, потому что закрыть какую-то школу необходимо, но есть много вопросов к депутатам.

„Интересно в этом решении то, что депутат Екатерина Голубцова получает два детских садика (планируется, что она будет возглавлять садики, которые соединят в Нарве в один – ред.), – говорит Райк. – Значит, ее заработная плата будет выше, при этом она не знает эстонского языка в том объеме, в котором сейчас нужно владеть им“.

По мнению Катри Райк, горуправа приняла решения, которые помогут депутатам улучшить их жизнь.