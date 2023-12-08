Катри Райк о новом решении горуправы: „Оно гарантирует рабочие места трем депутатам“(3)
В Нарве горуправа наконец-то решила, какие школу и детский сад она закроет. Теперь дело за депутатами – поддержат ли они это решение. Экс-мэр Нарвы заметила интересный нюанс – директорами садиков и школ, которые останутся в „выигрыше“ от намерения чиновников, являются депутаты. И эти депутаты не владеют эстонским языком на категорию С1.
Городская управа Нарвы приняла решение о закрытии детского сада Pääsuke и о слиянии двух детских садов – Muinasjutt и Põngerjas – с 31 июля будущего года. Также планируется закрыть здание Солдинаской гимназии. Ее ученики со следующего учебного года начнут ходить в школу №6. Проект решения направили в зал городского собрания Нарвы.
Напомним, что разговоры о закрытии гимназии, еще одного детского сада идут в Нарве больше года. Основание для уменьшения учебных заведений Нарвы – это количество жителей города, в том числе детей, которые пойдут в садики и в школы в ближайшие годы – их все меньше.
Например, осенью 2023 года в детский сад Pääsuke ходили 62 ребенка. Ожидается, что весной 2024 года новеньких добавится только 11 малышей. Поэтому сад закрывают, а родителям предложат места в других детских садах.
В результате закрытия Солдинаской гимназии город сократит площадь образовательной инфраструктуры на 7 231,5 квадратных метров. Роль играет техническое состояние школы, ухудшение демографии и тот факт, что горуправа еще в 2018 году приняла решение о необходимости уменьшить площади образовательных организаций города на 7000 квадратных метров. Именно на этих условиях государство готово было строить новые школы в Нарве.
Катри Райк, которая еще недавно была мэром Нарвы и при которой вопрос закрытия школ и садов стал таким острым, что дело дошло до пикетов, сказала RusDelfi, что это хорошее решение в целом, потому что закрыть какую-то школу необходимо, но есть много вопросов к депутатам.
„Интересно в этом решении то, что депутат Екатерина Голубцова получает два детских садика (планируется, что она будет возглавлять садики, которые соединят в Нарве в один – ред.), – говорит Райк. – Значит, ее заработная плата будет выше, при этом она не знает эстонского языка в том объеме, в котором сейчас нужно владеть им“.
По мнению Катри Райк, горуправа приняла решения, которые помогут депутатам улучшить их жизнь.
„Солдинаская гимназия как школа, которую могут закрыть, долго обсуждалась и при новом мэре тоже, –комментирует Райк. – Яан Тоотс был в гимназии, говорил с учителями и дал им надежду на светлое будущее, но в итоге гимназию переведут в здание школы № 6. Получается, что почти два года учителя были в подвешенном состоянии, ожидали позитивного решения для них, но гимназии не будет“.
По словам Райк, директор школы №6 опять же член горсобрания, тоже не владеет эстонским языком в требуемом объеме. „Будет ли конкурс на место директора этой школы? Большой вопрос, – отмечает экс-мэр. – Также важно знать, что в этом же здании находится школа для взрослых. Ее директор Елена Каврус тоже не соответствует требованиям, предъявляемым к директорам школ в отношении эстонского языка“. То есть, считает Райк, решение горуправы гарантирует рабочие места трем депутатам. Кроме того, если смотреть статистику по количеству учеников в городе, то максимум через два года нужно закрывать и шестую школу.
„Когда мы предлагали закрыть Солдинаскую гимназию и перевести детей в школу №6, была другая ситуация, – уточняет Катри. – Сейчас уже работает одна построенная школа и в следующем году откроются еще две школы – одна новая и одна после реконструкции. Часть учеников уйдет в них. Шестая школа могла бы переехать, как вариант, в здание Кренгольмской гимназии. Почему уже сейчас не рассматривается этот вопрос на перспективу?“
Депутат Денис Ларченко также заметил, что хоть об этом и не говорят, но школа для взрослых станет в скором времени государственной. „Государство не оставит эту школу в старом здании, а здание шестой школы – старое“, – говорит он.
„Она будет буферной зоной максимум два года, принимать решение надо сейчас, а не ждать снова так долго, – добавляет Ларченко. – Хватит уже учителям терпеть политические игры. Когда идет переход на эстоноязычное образование, учителя должны четко знать, что их ждет, чтобы они могли принять решения относительно своего ближайшего будущего“.
„В этом контексте стоит вспомнить еще ситуацию с конкурсом на место директора Дома творчества, – говорит Райк. – На данный момент есть только один кандидат, который отвечает требованиям. И это снова депутат, Виктория Лутус. Уже четвертый депутат, которому гарантируют рабочее место. Думаю, что и Ирина Янович, когда получит диплом магистра, будет претендовать на место директора школы Pähklimäe. Нормально ли это?“
Райк также удивляет, почему нет конкурса на место директора этой школы и некоторых других, в которых директора из-за незнания эстонского языка на С1 скоро должны уйти со своих постов. „Мы как оппозиция задавали вопрос, но ответа нет“, – отмечает Райк.
„Решение ради трудоустройства депутатов – это плохая политика в любой сфере, а тем более сейчас образование так важно для нас“, – резюмирует экс-мэр.
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