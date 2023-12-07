Счастливая случайность: люди спасли на пляже Виймси промерзшую до костей собаку

Вальнер пишет, что, к счастью, море в этом месте было неглубоким, и женщина с ребенком, заметившая собаку, отправились спасать животное. „Роко снял с шеи шарф и аккуратно завернул в него извивающегося питомца. Потом они начали обходить окрестные дома, но никто песика своим не признал. Они даже обратились в клинику скорой помощи для животных за советом и научили, как правильно отогреть замерзшее животное. Его шерсть была полна кубиков льда, и нет никаких сомнений в том, что он определенно побывал в воде“, - добавляет он.

Когда люди вернулись домой, то отогрели собаку феном и хорошо накормили. Затем обратились за помощью к администратору клиники неотложной помощи Кристине Сийманн, которая разузнала, сможет ли Группа спасения животных привезти к ним пострадавшего для осмотра и взять на себя оплату счета.

В клинике

Вальнер добавляет, что в клинике у собаки не было обнаружено никаких серьезных проблем, а благодаря правильным действиям Сийри и Роко, у крошечного морячка не было даже сильных признаков переохлаждения. „Один зуб по какой-то причине расшатался и выпал, когда доктор осматривала собаке пасть. Что-то там не так, и хозяину придется посетить с питомцем стоматолога, но все остальное вроде бы было на высшем уровне“, - описывает мужчина. К счастью, у собаки также был зарегистрированный чип, и таким образом хозяин отыскал своего пса.

Вальнер пишет, что, по словам владельца, он гулял со своей собакой в ​​порту Мийдуранна, когда вдруг Купер (так зовут пса) внезапно исчез. Поиски успехом не увенчались. Вероятно, собака пошла не на берег, а вдоль пирса в сторону моря и оказалась в тени скал.

Однако замерзшие большие камни , вероятно, сослужили печальную службу, Купер поскользнулся, упал в воду, а затем застрял на следующем камне, который был уже посреди воды. Это чудо, что он вообще смог на него залезть, ведь камни - под сплошной ледяной шапкой, и подняться по ним было бы непосильно даже человеку. К счастью, все закончилось благополучно, собака оправилась от приключений.

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