Правда ли, что в Киеве на месте памятника Пушкину собираются установить памятник Байдену?
В ноябре 2023 года в интернете разошлась информация о том, что вместо демонтированного киевского памятника поэту установят монумент с президентами США и Украины под названием „Партнёры навсегда“. Мы решили проверить, соответствуют ли такие новости действительности.
О памятнике с Байденом и Зеленским, пожимающими друг другу руки, который якобы должны установить на месте снесённого ранее памятника Пушкину, написали некоторые российские информационные ресурсы. Также новостью о планах киевских властей поставить такой памятник делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X) и блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“). Опубликовали эту информацию и многие популярные Telegram-каналы: „Соловьёв“ (246 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (139 000), „Иван Утенков“ (106 000), Zergulio (101 000), „Осташко! Важное“ (88 000) и др. К большинству постов на эту тему приложены документы об установке монумента „Партнёры навсегда“ в Киеве по адресу проспект Победы, 40, якобы подготовленные 5 ноября 2023 года. Они включают в себя сканы чертежа и смет. Установкой памятника, согласно документам, будет заниматься компания „Метинвест холдинг“, а стоимость проекта составит 10 млн гривен (около 25 млн руб. по курсу на момент написания этого разбора).
10 ноября 2023 года правительство Украины приняло решение, позволяющее демонтировать несколько памятников российским и советским деятелям. Спустя несколько дней монумент Пушкину в киевском парке им. Ивана Багряного (до недавнего времени — парк им. Пушкина) действительно был снесён.
Ещё в феврале 2023 года в Киеве на Аллее смелости была установлена памятная табличка с именем американского президента — Джо Байден лично присутствовал на её открытии. Однако „Проверено“ не удалось найти в официальных источниках или авторитетных украинских СМИ какие-либо сообщения о намерениях установить ещё и монумент в честь партнёрства Зеленского со своим коллегой на месте памятника Пушкину.
В документах, сопровождающих многие посты с этой новостью, представлен чертёж проекта предполагаемого памятника и таблицы с расчётами стоимости работ. Также в них фигурируют заказчик (Украинский культурный фонд) и исполнитель проекта („Метинвест холдинг“). „Проверено“ не удалось обнаружить на официальных сайтах этих организаций какой-либо информации о готовящейся установке „Партнёров навсегда“. Нет информации о тендере на подобный проект от Украинского культурного фонда и на официальном сайте с информацией о госзакупках Украины Prozorro (а он должен там фигурировать, поскольку фонд — государственное учреждение, подчинённое министерству культуры и информационной политики). Нет там и каких-либо других тендеров на создание монумента „Партнёры навсегда“ или тех, которые предполагается установить по адресу, указанному в документах под постами.
Отметим, что едва ли адрес „проспект Победы, 40“ мог фигурировать в официальном украинском документе, подготовленном 5 ноября 2023 года, поскольку девятью месяцами ранее этот проспект переименовали в Берестейский. По адресу Берестейский проспект, 40, как свидетельствуют данные сайта украинских госзакупок, установку каких-либо памятников также не заказывали.
Фактчекинговый проект „Вокс Украина“ обратился за комментарием к представителям „Метинвест холдинга“. Они ответили, что компанию не привлекали к исполнению проекта подобного памятника, а распространяемые документы с печатью организации и подписью её финансового директора были подделаны. При этом и печать, и подпись совпадают с настоящими — как предполагают наши коллеги, вероятно, они были взяты из находящихся в открытом доступе подлинных документов, а затем наложены на подделку в фоторедакторе.
Самая ранняя публикация этой новости и сопровождающих её документов, которую „Проверено“ удалось найти, была сделана в Telegram-канале „Шаман Раху“ 13 ноября 2023 года в 17:16 по московскому времени. В посте указано, что информация якобы получена от подписчика. Этот канал уже не раз становился первоисточником недостоверных сообщений об Украине, в том числе представляя те или иные материалы как присланные неравнодушными читателями. Например, ранее „Проверено“ опровергало появившиеся там новости о том, что Православная церковь Украины создаёт новую, „более молодёжную“ одежду для священников или что одна из львовских клиник предлагает оплодотворение биоматериалом защитников „Азовстали“.
Таким образом, „Проверено“ не удалось обнаружить никаких свидетельств того, что проект памятника Байдену и Зеленскому „Партнёры навсегда“ когда-либо разрабатывался в действительности. Организация, которая якобы должна выполнять работы по установке памятника, отрицает свою причастность к проекту. Первоисточником же новости и распространяемых документов, содержащих к тому же фактологические неточности, был пророссийский Telegram-канал, который „Проверено“ ранее уже неоднократно ловило на распространении дезинформации.
Итог: Фейк