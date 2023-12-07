Правда ли, что в Киеве на месте памятника Пушкину собираются установить памятник Байдену?

О памятнике с Байденом и Зеленским, пожимающими друг другу руки, который якобы должны установить на месте снесённого ранее памятника Пушкину, написали некоторые российские информационные ресурсы. Также новостью о планах киевских властей поставить такой памятник делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X) и блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“). Опубликовали эту информацию и многие популярные Telegram-каналы: „Соловьёв“ (246 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (139 000), „Иван Утенков“ (106 000), Zergulio (101 000), „Осташко! Важное“ (88 000) и др. К большинству постов на эту тему приложены документы об установке монумента „Партнёры навсегда“ в Киеве по адресу проспект Победы, 40, якобы подготовленные 5 ноября 2023 года. Они включают в себя сканы чертежа и смет. Установкой памятника, согласно документам, будет заниматься компания „Метинвест холдинг“, а стоимость проекта составит 10 млн гривен (около 25 млн руб. по курсу на момент написания этого разбора).

10 ноября 2023 года правительство Украины приняло решение, позволяющее демонтировать несколько памятников российским и советским деятелям. Спустя несколько дней монумент Пушкину в киевском парке им. Ивана Багряного (до недавнего времени — парк им. Пушкина) действительно был снесён.

Ещё в феврале 2023 года в Киеве на Аллее смелости была установлена памятная табличка с именем американского президента — Джо Байден лично присутствовал на её открытии. Однако „Проверено“ не удалось найти в официальных источниках или авторитетных украинских СМИ какие-либо сообщения о намерениях установить ещё и монумент в честь партнёрства Зеленского со своим коллегой на месте памятника Пушкину.