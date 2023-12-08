08.12.2023, 14:02
МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: пророссийских активистов Эстонии ждёт в РФ лишь „разбитое корыто“
ФОТО: | Erakogu
Рвущим глотку за российские интересы в Эстонии активистам в случае их высылки в столь любимую страну определённо ничего не светит.
В социальных сетях порой появляются видео и новости о том, как живут и что говорят высланные из Эстонии за антигосударственную деятельность или добровольно бежавшие из неё деятели т.н. российского соотечественного движения. Просматривая эти сообщения, приходишь к выводу, что популярный лозунг „Россия своих не бросает!“ на поверку оказывается лишь пропагандистской пустышкой.