МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: пророссийских активистов Эстонии ждёт в РФ лишь „разбитое корыто“

В социальных сетях порой появляются видео и новости о том, как живут и что говорят высланные из Эстонии за антигосударственную деятельность или добровольно бежавшие из неё деятели т.н. российского соотечественного движения. Просматривая эти сообщения, приходишь к выводу, что популярный лозунг „ Россия своих не бросает!“ на поверку оказывается лишь пропагандистской пустышкой.

Наверное каждый, кто когда-либо смотрел российские телеканалы, слышал, как с высоких трибун кремлевские чиновники твердили о неустанной заботе о соотечественниках, проживающих за рубежом. Иногда это даже подтверждалось сюжетами о том, как какой-нибудь переселенец из „Прибалтики“ или Средней Азии обрёл счастье в глухой российской деревне. И даже губернатор местный к нему в гости приходил. И газ обещали когда-нибудь в дом провести. Всё бы ничего, но счастливые картинки с голубого экрана имеют мало общего с тем, что в реальности ждёт проводивших интересы России за границей и из-за этого выдворенных или вынужденных уехать в РФ людей.