„Сидела в углу и писалась“. Как в Латвии русскоязычные дети с проблемами речи пытаются учиться на госязыке

В Латвии с этого учебного года образовательные программы для первых, четвертых и седьмых классов в школах реализуются только на латышском языке. Но переход на госязык касается не только уроков. Согласно новым правилам, на госязыке должны работать не только учителя, но и другие специалисты — в частности, логопеды. Как это отразится на детях, которые и на родном языке говорят с трудом? Портал Delfi поговорил с родителями, которые оказались перед трудным выбором: встраиваться в новую систему или искать другие решения.