„Сидела в углу и писалась“. Как в Латвии русскоязычные дети с проблемами речи пытаются учиться на госязыке(5)
София живет в Латвии. Она не в восторге от Путина, но решила уехать в Россию, потому что ее дети не способны выучить иностранный язык. Яна уезжать не планирует, поэтому по три часа учит дочь выговаривать слово pild-spal-va (латыш. - ручка). Семья репатриантов с латышскими корнями отчаянно пытается помочь дочери с дислексией понять в школе хоть что-то. А Светлана, которой с этого года нужно работать только на государственном языке, чувствует себя не логопедом, а учителем латышского.
В Латвии с этого учебного года образовательные программы для первых, четвертых и седьмых классов в школах реализуются только на латышском языке. Но переход на госязык касается не только уроков. Согласно новым правилам, на госязыке должны работать не только учителя, но и другие специалисты — в частности, логопеды. Как это отразится на детях, которые и на родном языке говорят с трудом? Портал Delfi поговорил с родителями, которые оказались перед трудным выбором: встраиваться в новую систему или искать другие решения.