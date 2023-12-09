Poleznoe
09.12.2023, 09:03

Второй тур рождественской викторины от RusDelfi. Участвуй и выигрывай!

 
Рождественская викторина
Рождественская викторина
ФОТО: Delfi Meedia

В честь приближающегося Рождества и Нового года мы продолжаем нашу викторину на портале RusDelfi. Ее вопросы ждут вас ниже. Каждую неделю мы объявляем победителя, набравшего наибольшее количество баллов, и дарим ему приз от Ring Spa.

Ответить на пять вопросов второго тура викторины можно с субботы 9.12.23 до 20:00 понедельникa 11.12.23. Победитель будет объявлен в четверг.

  • 🌟 Всё о предстоящих праздниках: Потратьте совсем немного времени на поиск правильных ответов на наши каверзные вопросы (если думаете, что вам поможет Google, то вы ошибаетесь).

  • 🎁 Еженедельные призы: Получите шанс выиграть cемейный билет в RING Spa.*

  • 🏆 Главный приз: Боритесь за главный приз – Delfi Пакет на русском на год для вас и ваших друзей или семьи! Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков зa четыре недели!**

* В случае ничьей побеждает игрок, ответивший раньше.

** В случае ничьей потенциальным победителям предлагаются дополнительные вопросы.

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RusDelfi
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