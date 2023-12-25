Эстонский Экспресс
25.12.2023, 13:50

„Я знал, что этот дядя был коммунистом!“ Как праздновали Рождество в проэстонских семьях в советское время?

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В первые годы советской власти даже появлялись изображения с Лениным, весело празднующим Рождество с детьми.
В первые годы советской власти даже появлялись изображения с Лениным, весело празднующим Рождество с детьми.
ФОТО: Nikolai Žukovi maali repro

В советское время хранителем традиций в Эстонии была сильная духовная элита. Издание Eesti Päevaleht узнало у представителей известных эстонских семей, как они в детстве праздновали Рождество.

В Советском Союзе Рождество, которое на протяжении веков было самым важным праздником года в Эстонии, утратило свое значение всего за несколько лет. Газета „Правда“ в 1922 году писала, что Рождество — это пустая трата времени, потому что „сначала идут в церковь, как в кино или клуб, а потом проводят время бессмысленно и даже зловредно“. Рождественские традиции смешали с новогодними, и в результате получилось квази-Рождество, которое стало самым важным праздником года в России, Беларуси и Украине. В оккупированных странах Балтии все было иначе, поскольку старые рождественские традиции пережили полувековую советскую эпоху.

С XIX века у эстонцев была сильная духовная элита, которая в советский период выступала в роли хранителя традиций. Некоторые семьи служили своеобразным мостом между Эстонией, исчезнувшей в 1940 году, и Эстонией, восстановленной в 1991 году. Одной из таких семей, безусловно, была семья Кросс: мальчик из Каламая Яан и девочка из Таллинна Эллен, ставшие классиками эстонской литературы.

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