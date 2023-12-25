„Я знал, что этот дядя был коммунистом!“ Как праздновали Рождество в проэстонских семьях в советское время?

В Советском Союзе Рождество, которое на протяжении веков было самым важным праздником года в Эстонии, утратило свое значение всего за несколько лет. Газета „Правда“ в 1922 году писала, что Рождество — это пустая трата времени, потому что „сначала идут в церковь, как в кино или клуб, а потом проводят время бессмысленно и даже зловредно“. Рождественские традиции смешали с новогодними, и в результате получилось квази-Рождество, которое стало самым важным праздником года в России, Беларуси и Украине. В оккупированных странах Балтии все было иначе, поскольку старые рождественские традиции пережили полувековую советскую эпоху.