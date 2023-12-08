МНЕНИЕ | Пока не будут повышены учительские зарплаты - будут новые забастовки

Образование для Эстонии является краеугольным камнем успеха. Не во многих странах мира есть возможность учиться за счет налогов жителей страны с первого класса до получения докторской степени почти в любой сфере. Именно поэтому к 2027 году зарплата учителей должна составить 120% от средней по Эстонии. А о заморозке зарплат или урезании бюджета на образование не может быть и речи. Это станет возможным благодаря коллективному договору, который должны подписать представители учителей, правительства, а также местных самоуправлений.

В сытые и спокойные времена политикам нравится заявлять всем и каждому, что именно их проблемы являются приоритетом партии или правительства, и деньги рано или поздно обязательно найдутся. Экономика Эстонии падает на протяжении семи кварталов, а поступление налогов в бюджет сокращается. Невооруженным глазом видно, что при таком раскладе правительство не может обеспечить все прелести социального государства. В такой ситуации важна честность. От некоторых второстепенных госуслуг придется отказаться, а менее значимые пособия могут быть урезаны.

Забастовка важна и оправдана. Критики говорят, что это скажется негативно на успеваемости учеников. Однако это зависит от объема и продолжительности забастовки. Я уверен, что абсолютное большинство наших учителей глубоко озабочены благополучием своих учеников. Именно поэтому можно ожидать забастовку „по-эстонски“. Скорее всего она ограничится продолжительностью в пару недель, что не должно нанести весомого ущерба успеваемости учеников. В то же время этого будет достаточно, чтобы показать политика м и обществу, что намерения серьезны, а тема зарплат и нагрузки учителей является абсолютным приоритетом.

На данный момент можно сказать, что мы подошли к концу первого акта темы зарплат и забастовки учителей. Однозначно можно утверждать, что новая забастовка будет и она является вполне оправданной. С такой же уверенностью можно добавить, что выйти из сложившейся ситуации поможет коллективный договор, который обозначит план поднятия зарплат учителей на ближайшие годы. Таким образом ответственность будет лежать не только на одном министре образования в нынешнем правительстве, но также и на всех будущих правительствах и, что немаловажно – на местных самоуправлениях.

Причина будущей забастовки проста – правительство не нашло денег на повышение зарплат уже в следующем году. Премьер-министр и министр финансов из Партии реформ несмотря на все предвыборные обещания разводят руки и говорят, что денег просто нет. При этом министр образования Кристина Каллас урезала бюджет своего министерства на 8 миллионов, благодаря чему появилась возможность поднять среднюю зарплату учителям на 5,7%, то есть до 2164 евро уже в следующем году. Это стало возможным благодаря плану сокращения примерно 5% чиновников министерства и отмены программы второго учителя в классах, где иноязычные дети учатся на эстонском языке.

Несмотря на усилия министра образования коалиционные партнеры из Социал-демократической партии умудрились в начале недели заблокировать поправку к бюджету 2024 года, целью которой являлось добавить 8 миллионов к зарплатам учителей. Они потребовали найти еще полтора миллиона для зарплат работников детских садов. Красивая цель, но по методике старой школы политики, то есть колбаса – за колбасу. По итогу случилась полная неразбериха, и 8 миллионов придется заложить в дополнительный бюджет в будущем году.

Оппозиция делает именно то, что должна делать оппозиция. Особенно активные центристы и члены партии Isamaa гласят как один – мы отменим план поднятия налогов и обязательно поднимем зарплаты учителям. Учитывая, что все партии кроме Eesti 200 были у власти в последние годы, то эти призывы звучат комично. Люди, которые привели страну к нынешней ситуации, предлагают продолжить, как раньше. То есть нажать волшебную кнопку увеличения государственного долга или просто надеяться на чудо. К счастью, власть в Эстонии сменяется достаточно быстро, и я очень надеюсь, что у оппозиционеров появится возможность руководить страной до начала роста экономики. Тогда все смогут увидеть их сказочные планы в деле.

Чтобы понимать масштабы - 120% от средней зарплаты по Эстонии в 2027 году означает, что за следующие 4 года в образование придется инвестировать дополнительные 150 миллионов евро. В случае подписания коллективного договора эта ответственность будет лежать на любом министре образования и правительстве, которые будут у власти в следующие годы. Следует отметить, что роль подписи со стороны местных самоуправлений также очень важна. Самоуправления являются ответственными за распределение фонда дифференциации зарплат учителей. То есть это дает возможность выплачивать больше денег в зависимости опыта и нагрузки учителя. Сейчас некоторые местные самоуправления тратят эти деньги по своему усмотрению на покрытие других расходов образовательного бюджета. На сегодняшний день важно, чтобы все предназначенные деньги для учителей дошли до них по факту. Фонд дифференциации зарплат по решению министра образования увеличится в будущем году на 14 миллионов.

В начале нового года ожидается новая забастовка учителей, которую можно смело поддержать. Также, стоит ждать подписания коллективного договора, от исполнения которого зависит будущее образования Эстонии. Стоит отнестись с пониманием, что если экономика Эстонии не поднимется, то цена инвестиции в образование - это отказ от второстепенных госуслуг и урезание менее значимых пособий.

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