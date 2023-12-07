Навальный призвал россиян участвовать в выборах президента — и голосовать за любого кандидата, кроме Путина

„17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. В этот день мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. Сделать это можно, поставив галочки за любого другого кандидата“, — заявили они.

Соратники политика также объявили о начале агитационной кампании против Путина. Они запустили сайт „Россия без Путина“, на котором говорится, что „каждый активный гражданин“ в ближайшие 100 дней до президентских выборов „должен поставить перед собой простую цель — убедить минимум 10 человек выступить против Путина“.

„Без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, — это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан — всеми силами ответить на эти сомнения. Агитировать. Объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России. Он должен уйти“, — говорится в блоге Навального.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что в некоторых российских городах появились билборды кампании против Путина. Команда Навального показала видео, как утверждается, из Санкт-Петербурга, где человек наводит камеру смартфона на QR-код с билборда и у него открывается сайт „Россия без Путина“.

В середине октября Навальный, находящийся в колонии строгого режима, предложил провести масштабное анкетирование среди российских политиков, журналистов и общественных деятелей, чтобы узнать их отношение к президентской кампании в РФ в 2024 году. Большинство участников сообщили, что у них нет четкой стратегии во время выборов. При этом больше половины опрошенных заявили, что готовы бойкотировать выборы.

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