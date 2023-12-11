ПОДКАСТ | Экономические ошибки правительства, которые привели к инфляции и потере конкурентоспособности страны

„Вряд ли эти деньги, выведенные из второй ступени, были инвестированы. Чтобы деньги приносили устойчивый доход десятилетиями, а пенсионные фонды были рассчитаны на это, нужно обладать определенной квалификацией. Обычный житель такими знаниями не обладает. Поэтому люди вкладывали в холодильник и путешествия, на сиюминутные нужды. Да, в коротком периоде Эстония получала с этих денег налоги. Но потом они закончились, теперь на пенсионных счетах нули“, - подчеркивает Цихилов.

По его словам, из-за свободного выхода со второй пенсионной ступени правительство будет вынуждено в будущем опять поднимать налоги, например, если сейчас социальный налог 33%, он может вырасти до 40%.

Также на инфляцию повлияла разрушенная вторая пенсионная ступень. Это отвратительное решение. Это убило практически полностью пенсионную систему государства. В будущем Эстонии придется повышать еще больше налоги, доплачивать пенсию тем, кто вышел из второй ступени“, - считает бизнесмен.

В области инвестирования мировая экономика находится на определенном спаде. „Раньше инвесторы разбрасывали деньги с вертолета. Во время коронакризиса было напечатано огромное количество денег. Их раздавали всем. Отчасти поэтому и появилась инфляция. Экономика переварила новые деньги, и они осели на потребительских ценах. Увеличились котировки акций.

С другой стороны, секторы, завязанные на стоимости капитала, испытывают сложности. Например, строительный бизнес. „Инфляция подстегнула цены на материалы, на труд, на строительство. Кредитование сильно выросло в цене, а цены на недвижимость снизились. Рентабельность этого бизнеса уничтожена на данный момент“, - продолжил он.

Предприниматель Александр Цихилов считает, что происходящее в эстонской экономике можно назвать кризисом, но не во всех секторах. „Банки сейчас живут очень хорошо. Зарабатывают сверхприбыль на повышенных ставках. Все, что они недозаработали, когда ставки были нулевые или отрицательные, сейчас они компенсирует настолько, что даже правительство задумывается, как бы у них эту прибыль экспроприировать“, - говорит Александр Цихилов в подкасте „Вопросы“.

„Я часто бывают в Лондоне, вижу, здесь цены уже как в Лондоне, а то и выше, - продолжил он. - Здесь проблема не только в инфляции. Мы живем в маленькой стране. Нас всего 1,3 миллиона жителей. Миграция довольно слабая. Если не считать беженцев из Украины, то миграции почти нет. С запада сюда ехать не торопятся. Поэтому здесь нет в принципе рабочей силы. Когда был бум стартапов, людей перекупали друг у друга. Из-за этого иностранные деньги тратились на повышенные зарплаты. Специалистам низкого уровня платили больше, чем надо. Это тоже приводит к инфляции, так как оказывается давление на цены“.

Одна из основных проблем экономики Эстонии - высокая компонента постоянных зарплат. „У наших торговых сетей есть постоянные затраты: на персонал, рекламу, содержание инфраструктуры. Даже если они ничего не продадут, они все равно будут тратить. Потом они эти затраты разделяют на проданную продукцию. Если в Германии потребительский рынок в 90 млн, то у нас 1,3 млн. Так как людей мало, это все сказывается на ценах. Но этот вопрос никак быстро не решить, даже если бы не было инфляции“.

Пока зарплаты были маленькие, то и цены были меньше, утверждает Цихилов. „Сейчас Эстония попала в ловушку среднего дохода. Когда страна догоняет средние показатели по уровню дохода - например, в среднем по ЕС, - потом из этого тяжело выбраться. Страна резко теряет конкурентоспособность. Если раньше инвесторы приходили строить проекты, так как цена была ниже, то теперь преимуществ меньше. Здесь может быть дороже, чем в Западной Европе. Стоимость труда, инфраструктуры, налоги на труд - Эстония потеряла в этом конкурентоспособность“.

Эстония потеряла конкурентоспособность. Сейчас нужно создавать преимущества иного рода. Нужно улучшать качество социальных институтов, чтобы привлечь инвесторов. Фактически нечто обратное тому, что делает правительство.

„Чтобы сюда шли не ради экономии, нужно создавать преимущества иного рода. Нужно улучшать качество социальных институтов, чтобы привлечь инвесторов. Фактически, нечто обратное тому, что делает правительство. Например, регулятивные нормы - тут высокая зарегулированность. Никто не берет на себя риска, чтобы в спорных ситуациях принять решение в пользу бизнеса. Регуляция достаточно жесткая во всех областях. При вилке выбора всегда выберут консервативное решение. Правда, со временем никакая регуляция не может стать либеральной, ей нужно доказывать свою необходимость, каждая система будет себя защищать“, - добавил Цихилов.

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