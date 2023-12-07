Правда ли, что на видео запечатлён самолёт, вмёрзший в снег перед вылетом из Мюнхена на конференцию по глобальному потеплению?

Однако если заглянуть в публикацию аккаунта @aviationbrk, на которую ссылается @RyanMaye, то мы не увидим там никакого упоминания конференции в Дубае, а просто: „Тем временем в Мюнхене“. Этот блогер, регулярно публикующий видео с нештатными ситуациями в авиации, в свою очередь, указал в качестве источника видео пользовательницу @schoko131.

Распространение видео с завалившимся самолётом началось во второй половине дня 2 декабря — во многом благодаря пользователю соцсети X @RyanMaye, чей твит (опубликован в 17:23 по московскому времени) набрал более 2 млн просмотров. Подпись автора гласила: „Частные самолёты в Мюнхене, направляющиеся на конференцию по глобальному потеплению в Дубае, буквально примёрзли к взлётно-посадочной полосе, превратившейся в ледник“.

По данным метеослужб, в ночь с 1 на 2 декабря в Баварии выпало более 40 см снега. Как сообщали местные информагентства, подобного здесь не было с 1930-х годов. В самом загруженном аэропорту региона — Мюнхенском — задержки и отмены коснулись 760 рейсов.

Сегодня публикация @schoko131 недоступна, но её репосты на других платформах также не содержат никаких упоминаний мероприятия в ОАЭ. Сильвия Косслигк, владелица аккаунта, указала своим местом жительства Халльбергмос — общину, которая непосредственно граничит с Мюнхенским аэропортом, а работает она, согласно профилю в LinkedIn, в медицинской компании, обслуживающей воздушную гавань. Поэтому автором видео вполне могла быть сама Косслигк или кто-то из её знакомых.

На следующий день старший пресс-секретарь аэропорта Хеннер Ойтинг подтвердил изданию Merkur.de, что инцидент с завалившимся на хвост самолётом действительно произошёл и был вызван сильным снегопадом. По словам Ойтинга, пожарные выровняли положение воздушного судна. В то же время представитель пресс-службы затруднился сообщить, куда направлялся этот самолёт, сказав лишь, что это частный борт.

На стоп-кадрах из видео, выложенного Косслигк и впоследствии разошедшегося по соцсети X, можно рассмотреть хвостовой номер воздушного судна: OE-HUB.

На портале Flightaware, позволяющем отслеживать перемещения самолётов, числится борт с таким номером, причём его последняя посадка состоялась 15 ноября как раз в Мюнхене, куда он прибыл из Антверпена. Бизнес-джет BRJ273 модели Cessna Citation X принадлежит австрийской компании Bairline Fluggesellschaft и может быть арендован любым желающим.

„Проверено“ связалось с Нико Юстом, управляющим чартерными продажами этой компании. Он подтвердил, что нештатная ситуация случилась именно с бортом BRJ273 (OE-HUB). Размер ущерба на данный момент уточняется, но потребуется как минимум месяц, чтобы восстановить судно. По словам Юста, самолёт находился на постоянной стоянке в Мюнхенском аэропорту и не имел никаких запланированных полётов. Рейсы в Дубай не стояли в расписании ни у этого, ни у какого-либо другого судна авиакомпании в конце ноября — начале декабря.

Что касается мероприятия в ОАЭ, то, действительно, в эти дни в Дубае проходит 28-я Конференция ООН по изменению климата (COP28). Глобальное потепление — лишь одна из многочисленных тем, которую планируют обсудить участники саммита. Началась она ещё 30 ноября, за два дня до публикации вирусного видео, и продлится до 12 декабря. При этом „Проверено“ не нашло в открытых источниках никаких свидетельств опоздания на COP28 делегации или отдельных участников из Германии или другой страны вследствие снегопада в Мюнхене, хотя полностью это исключить нельзя.

Таким образом, вирусное видео и правда было снято в Мюнхене, однако представитель компании, владеющей самолётом, опроверг сведения о сорванном полёте в Дубай.

Итог: Большей частью неправда