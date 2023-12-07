Террористы ХАМАС насиловали женщин во время нападения на Израиль. Большинство жертв не выжили

Израильская полиция предоставила журналистам „Би-би-си“ видео с показаниями женщины (ее называют как „Свидетель С.“), которая стала свидетельницей группового изнасилования на фестивале Supernova. Она рассказала, что видела, как несколько бойцов ХАМАС окружили девушку и один из них начал насиловать ее. После он „передал“ ее другим. В этот момент, сообщила свидетельница, девушка была жива — она стояла на ногах, у нее текла кровь по спине. По словам свидетельницы, затем один из бойцов взял девушку сзади за волосы и ножом отрезал ей грудь. „Они отрезали ей грудь и выбросили ее на улицу. Они играли с ней“, — сказала она. Закончив пытки, бойцы ХАМАС выстрелили девушке в голову.

Посетитель фестиваля Йони Саадон рассказал The Sunday Times, что в момент атаки успел спрятаться под сценой. Оттуда он увидел, как восемь или девять боевиков ХАМАС избивали и насиловали женщину „с лицом ангела“, как он описывает ее. По его словам, она кричала: „Хватит! Я умру от того, что вы делаете, просто убейте меня“. Закончив, боевики стали смеяться, а потом выстрелили ей в голову.

Еще один посетитель фестиваля рассказал „Би-би-си“, что слышал крики жертв. Некоторые женщины, как говорится в его показаниях, подверглись насилию еще живыми, другие — уже мертвыми.

О случаях изнасилований также рассказали волонтеры организации „Зака“, которые помогали собирать тела погибших на месте проведения фестиваля и в кибуцах, атакованных террористами. По их словам, они нашли множество тел женщин в разорванной одежде и обнаженных ниже пояса. Один из волонтеров утверждает, что видел в кибуце Беэри тела двух женщин, привязанных к кровати. Одной из них воткнули нож между ног. „Би-би-си“ отмечает, что не может проверить эти показания. Некоторые из свидетельств волонтеров ставились под сомнение израильскими СМИ, пишут журналисты.