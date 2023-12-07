Террористы ХАМАС насиловали женщин во время нападения на Израиль. Большинство жертв не выжили
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Террористы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября убивали мирных жителей и насиловали женщин всех возрастов. Об этом рассказали выжившие свидетели, волонтеры, занимавшиеся поиском тел убитых в кибуцах и на фестивале Supernova, а также эксперты, идентифицирующие погибших в моргах. По их словам, у некоторых женщин сломаны тазовые кости и видны многочисленные синяки и разрывы, свидетельствующие о насилии. Выживших после изнасилований почти нет, боевики убивали их, часто выстрелами в голову. По мнению властей Израиля, изнасилования были частью тактики ХАМАС во время атаки. Журналисты „Би-би-си“ и The Sunday Times собрали свидетельства очевидцев и представителей израильской полиции о таких случаях. „Медуза“ пересказывает, что об этом известно.
Израильская полиция предоставила журналистам „Би-би-си“ видео с показаниями женщины (ее называют как „Свидетель С.“), которая стала свидетельницей группового изнасилования на фестивале Supernova. Она рассказала, что видела, как несколько бойцов ХАМАС окружили девушку и один из них начал насиловать ее. После он „передал“ ее другим. В этот момент, сообщила свидетельница, девушка была жива — она стояла на ногах, у нее текла кровь по спине. По словам свидетельницы, затем один из бойцов взял девушку сзади за волосы и ножом отрезал ей грудь. „Они отрезали ей грудь и выбросили ее на улицу. Они играли с ней“, — сказала она. Закончив пытки, бойцы ХАМАС выстрелили девушке в голову.
Посетитель фестиваля Йони Саадон рассказал The Sunday Times, что в момент атаки успел спрятаться под сценой. Оттуда он увидел, как восемь или девять боевиков ХАМАС избивали и насиловали женщину „с лицом ангела“, как он описывает ее. По его словам, она кричала: „Хватит! Я умру от того, что вы делаете, просто убейте меня“. Закончив, боевики стали смеяться, а потом выстрелили ей в голову.
Еще один посетитель фестиваля рассказал „Би-би-си“, что слышал крики жертв. Некоторые женщины, как говорится в его показаниях, подверглись насилию еще живыми, другие — уже мертвыми.
О случаях изнасилований также рассказали волонтеры организации „Зака“, которые помогали собирать тела погибших на месте проведения фестиваля и в кибуцах, атакованных террористами. По их словам, они нашли множество тел женщин в разорванной одежде и обнаженных ниже пояса. Один из волонтеров утверждает, что видел в кибуце Беэри тела двух женщин, привязанных к кровати. Одной из них воткнули нож между ног. „Би-би-си“ отмечает, что не может проверить эти показания. Некоторые из свидетельств волонтеров ставились под сомнение израильскими СМИ, пишут журналисты.
В одном из видео, которые публиковали сами боевики ХАМАС, показана девушка, захваченная в заложники. Ее заковали в наручники, сзади на ее штанах — большое пятно крови. На других видео можно заметить обнаженных или полураздетых женщин, которых увозили боевики. На фото с места нападения также были видны тела женщин, обнаженных ниже пояса, с раздвинутыми ногами и следами травм на гениталиях. На некоторых фото, как сообщает The Sunday Times, у девушек сломаны тазовые кости.
Израильская полиция заявила, что еще не опрашивала выживших женщин, пострадавших от сексуализированного насилия. Однако, по словам министра Израиля по продвижению прав женщин Май Голан, таких очень немного — большинство женщин, изнасилованных боевиками, убиты. Голан поговорила как минимум с тремя свидетельницами изнасилований — во время нападения террористов девушки притворились мертвыми и наблюдали за происходящим. Сейчас они госпитализированы и находятся в очень тяжелом психическом состоянии.
Как отметил генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай, многим выжившим трудно говорить и вспоминать произошедшее. И некоторые, как он предполагает, никогда не дадут показаний о том, что увидели или пережили. По его словам, после атаки 18 молодых мужчин и женщин были госпитализированы в психиатрические больницы, поскольку „не могли больше функционировать“.
Следователи говорят, что в первые дни после атаки, когда боевики еще продолжали находиться на территории Израиля, многие преступления было сложно задокументировать. Затем тела погибших доставили на военную базу Шура.
Резервистка из судебно-медицинской группы, капитан Мааян (ее фамилия не приводится) рассказала „Би-би-си“, что эксперты зафиксировали явные признаки изнасилований — сломанные тазовые кости, синяки, разрывы — на телах женщин и девочек всех возрастов. В частных разговорах эксперты говорят о „десятках“ изнасилованных и убитых, но точно подсчитать сложно — от некоторых жертв остались только части тел, и по ним нельзя определить, была ли женщина изнасилована.
На фоне появления сообщений об изнасилованиях боевиками ХАМАС и отсутствия какой-либо реакции международных организаций в Израиле появилась общественная комиссия из женщин, работающих в разных сферах — они собирают свидетельства произошедшего. Комиссию возглавила эксперт по правовым вопросам Института международных отношений Дэвиса при Еврейском университете Кохав Элькаям-Леви. Она заявила, что видит в изнасилованиях закономерность и не считает их случайностью. „Они [боевики ХАМАС] пришли с четким приказом. Это было изнасилование как геноцид“, — сказала Элькаям-Леви.
По мнению израильской правозащитницы и адвоката, профессора Рут Гальперин-Каддари, ХАМАС заранее планировал использовать сексуализированное насилие в качестве оружия войны. Как пишет „Би-би-си“, правительство Израиля публиковало кадры допросов пленных боевиков, на которых они говорят, что женщины преследовались в том числе с целью насилия. О том, что изнасилования были частью стратегии ХАМАС, также заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.
Эксперт израильского подразделения по борьбе с киберпреступностью Давид Кац, участвующий в расследовании нападения ХАМАС на Израиль, говорит, что однозначно называть сексуализированное насилие частью плана атаки еще рано, но данные, извлеченные из телефонов террористов, позволяют предположить, что изнасилования были „систематическими“.
Президент США Джо Байден назвал изнасилования израильских женщин боевиками „невообразимой жестокостью“. „Сообщения о том, что женщины были изнасилованы — и неоднократно — а их тела были изуродованы еще при жизни; о том, что они были осквернены, что террористы ХАМАС причиняли столько боли и страданий женщинам и девочкам, сколько возможно, а затем убили их — ужасающи“, — заявил он 6 декабря в Бостоне.
Ранее в ООН заявили, что „встревожены“ многочисленными сообщениями о сексуализированном насилии во время нападения ХАМАС и призвали к проведению расследования. „Мы повторяем, что все женщины, израильские и палестинские, как и все остальные, имеют право на жизнь в безопасности и без насилия“, — говорится в заявлении UN Women — структуры ООН, занимающейся борьбой за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.
Об изнасилованиях, совершенных боевиками ХАМАС, также высказались в ЮНИСЕФ. „Сообщения о сексуализированном насилии, произошедшем 7 октября в Израиле, ужасают. Выживших необходимо выслушать, поддержать и обеспечить им заботу. Обвинения должны быть полностью расследованы“, — написала исполнительный директор организации Кэтрин Рассел.
В Израиле реакцию международных организаций осудили. „7 октября Израиль пережил самую жестокую резню со времен холокоста. Зверства были более варварскими, чем у ИГИЛ, некоторые говорят, что даже больше, чем во времена нацистов. <…> К сожалению, молчание международных организаций, которые предположительно защищают женщин, было оглушительным“, — сказал постпред Израиля Гилад Эрдан на специальной сессии ООН 5 декабря.
В ХАМАС обвинения в сексуализированном насилии назвали частью „сионистской кампании, которая пропагандирует необоснованную ложь“. Советник главы политического бюро исламистского движения Тахер аль-Ноно призвал к „серьезному и беспристрастному международному расследованию этого дела“.
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