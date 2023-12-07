В кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. Погибли три человека, еще один ранен

Стрельба на территории Невадского университета произошла около полудня (23:00 мск) 6 декабря. По данным властей, стрелок открыл огонь на четвертом этаже здания, в котором находится бизнес-школа университета, спустился на другие этажи и вышел на улицу, где его убили полицейские.

Полиция не раскрывает информацию о погибших, пострадавшем и стрелке, в том числе сведения о том, как они связаны с университетом. О возможных мотивах стрелка и оружии, которое он использовал при нападении, также не сообщается.

По данным CNN, нападавший — 67-летний профессор, связанный с колледжами в Джорджии и Северной Каролине. Что он делал в кампусе Невадского университета, неизвестно.

Шесть лет назад в Лас-Вегасе произошло самое крупное в истории США массовое убийство, совершенное стрелком-одиночкой, напоминает Reuters. 1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля из окна гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, около 500 получили ранения. Пэддок покончил с собой.

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