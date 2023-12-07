ВИДЕО | Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

По информации РИА Новости, ТАСС и других СМИ, стрельбу в школе открыла ученица восьмого класса. Телеграм-каналы Baza и Mash называют ее имя — Алина. РИА Новости пишет, что девочка стреляла из оружия, которое принадлежало ее отцу. По данным Mash, школьница стреляла из дробовика.

Телеграм-канал Baza пишет, что сообщение о стрельбе в гимназии поступило в полицию в 09:15. Как утверждает канал, Алина поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет, где начинался урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам. Телеграм-канал Shot сообщает, что в школе, где произошла стрельба, нет рамок металлоискателя.

В качестве приоритетной версии причины стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Mash утверждает, что Алину еще с начальных классов травили в школе. По данным канала, она открыла стрельбу по мальчикам. В первых сообщениях о стрельбе РИА Новости сообщало о четырех раненых мальчиках. Baza пишет, что стрелявшая была „замкнутой и не очень общительной“. О травле также сообщает телеграм-канал „112“ со ссылкой на одного из учеников гимназии.

„Короче, все было нормально до второго урока. Приехала полиция, скорая… Все. Девушка пронесла дробаш в рюкзаке и на втором уроке были слышны выстрелы. Завуч попросил закрыть дверь. Потом после сигнала мы побежали в раздевалку, но пока мы шли на третьем этаже была кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы. Она была нормальной, пока ей не сказали „Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная““, — приводит канал рассказ одного из учеников.

Погибшая в результате стрельбы ученица — 13-летняя Мария, пишет Baza. По информации „112“, один из пострадавших — 14-летний Тимофей, он ранен в левое предплечье и левое колено, сообщает „112“. SHOT пишет, что состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас его готовят к срочной операции — „будут извлекать дробь из руки, груди и ноги“. У остальных пострадавших также огнестрельные ранения.