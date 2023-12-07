Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики.

Пакет общей стоимостью 110 миллиардов долларов включал 61 миллиард долларов для Украины, а также средства для Израиля, помощь Газе и комплект мер по укреплению границ.

Республиканцы настаивают на том, что любая помощь Украине должна быт увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики предоставления убежища в США.

Пакет уже включает в себя меры по обеспечению безопасности границ, но республиканцы требуют более решительных реформ в правилах предоставления убежища и контроля над иммиграцией, что осложнило переговоры с демократами.

В итоге процедурного голосования 51 сенатор проголосовал против и 49 за дальнейшее обсуждение законопроекта. Для начала его обсуждения по существу нужно было не менее 60 голосов из 100.

Все сенаторы-республиканцы проголосовал против, к ним присоединился и независимый сенатора Берни Сандерс, политик с левыми взглядами, которому не понравилось то, что предложенный пакет включает миллиарды долларов на военную помощь Израилю.

„Я не считаю, что нам следует выделять более 10 миллиардов долларов на то, чтобы правоэкстремистское правительство Нетаньяху продолжало использовать нынешний военный подход“, - заявил Сандерс, имея в виду военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа, в ходе которой погибло большое число мирных жителей.

Белый дом предупредил, что средства США для Украины могут скоро иссякнуть, и перед голосованием в Сенате президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на „существенные компромиссы на границе“, чтобы добиться принятия законопроекта о помощи.

По словам Джо Байдена, сенаторы должны безотлагательно одобрить пакет помощи. „Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться“, - заявил президент Байден.