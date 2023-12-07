Ефимова, завоевавшая для Эстонии историческую золотую медаль чемпионата Европы: когда я увидела время, у меня был шок

„Было гордо и эмоционально стоять на верхней ступеньке пьедестала почета“, - сказала Ефимова, завоевавшая историческую золотую медаль на чемпионате Европы, в среду вечером. „Это был целый спектр эмоций, потому что я была счастлива, довольна и удивлена одновременно. Но мне было очень гордо стоять там и петь гимн - у меня на глазах навернулись слезы“.

Ефимова, завоевавшая серебряную медаль в этом же виде на прошлогодним чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, оставалась второй за 25 метров до финиша, но сильный финишный рывок вывел ее в лидеры - 1.03,21. Второй финишировала 18-летняя итальянка Бенедетта Пилато (1.03,76), третьей - 22-летняя Тес Схаутен из Нидерландов (1.04,04).

„К счастью, мне повезло с дорожкой, потому что с одной стороны от меня была быстро стартующая [Пилато], а с другой - быстро финиширующая [Схаутен]. Конечно, я не ожидала, что Пилато стартует так быстро, но я не стала метаться, а плыла со своей скоростью. На последнем развороте я увидела, что Схаутен осталась позади меня, и начала преследовать Пилато. На финише загорелась лампочка, означавшая победу, я увидела свое время и была в шоке“, - сказала 16-летняя Ефимова, которая улучшила рекорд Эстонии более чем на полсекунды. Ее результат также является третьим в европейском абсолютном зачете и девятым в мировом.

Впереди у Ефимовой еще 50 и 200 метров брассом, так что праздновать некогда. „Сегодня (в среду - Е.К.) я счастлива, но завтра будет следующий старт, 200 метров, а это довольно сложная дистанция. Я буду стремиться к медалям и в других дисциплинах, но многое зависит от настроя моих соперниц“, - рассуждает Энели.

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