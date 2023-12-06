Говорил ли премьер-министр Швеции, что Израиль имеет право на осуществление геноцида?

Уже к утру следующего дня по интернету распространилось видео, снятое в тот день в Гётеборге и ставшее вирусным в том числе в русскоязычном сегменте соцсетей. Как утверждается, Кристерссон сделал „оговорку по Фрейду“, поскольку после слов „Швеция и Евросоюз едины во мнении, что у Израиля есть право на…“ произнёс буквосочетание folk — интернет-пользователи усмотрели в этом начало слова folkmord („геноцид“). Большинство распространяемых при этом в соцсетях роликов не содержат русские или английские субтитры.

21 ноября Кристерссон действительно выступал в одном из театров Гётеборга. Предполагалось, что глава шведского правительства вместе с министром финансов Элизабет Свантессон пообщается с местными жителями в формате „вопрос — ответ“. Поначалу общение шло сравнительно спокойно, но, когда премьер-министр начал отвечать на вопросы о войне Израиля против ХАМАС, обстановка стала „накалённой и более эмоциональной“, сообщал с места событий корреспондент шведского телеканала SVT. По его сведениям, на месте проведения встречи заранее собрались пропалестинские активисты, которые начали выкрикивать „Раздавить сионизм“ и другие лозунги. Восьмерых участников мероприятия полиция даже вывела из зала. Спустя полчаса Кристерссон досрочно завершил встречу с жителями. Впоследствии в Instagram он выразил сожаление о случившемся и осудил поведение „политических диверсантов“, которые, по его мнению, пришли не задавать вопросы и слушать ответы, а „кричать о своём недовольстве тем, что мы осуждаем террористов ХАМАС“.

„Проверено“ попросило посмотреть вирусное видео Маттиаса Карлссона, журналиста шведской газеты Expressen. По его словам, Кристерссон говорил о том, что Израиль может защищать себя в рамках международного права (folkrätt), однако на середине этого слова запнулся, судя по всему, поняв, что его высказывание будет звучать как „Швеция и Евросоюз едины во мнении, что у Израиля есть право на международное право“. После этого премьер-министр оперативно изменил формулировку — „…защиту в рамках международного права“. К схожим выводам пришли среди прочих фактчекеры агентства dpa.

В части вирусных постов об оговорке Кристерссона утверждается, что он произнёс буквосочетание folkm, что якобы говорит о его желании использовать именно слово folkmord („геноцид“). Проект Logically Facts обратился за комментарием к Маттиасу Хелднеру, профессору фонетики и заведующему кафедрой лингвистики Стокгольмского университета. Эксперт изучил видео и сообщил, что не слышит следов звука [м] и идущего за ним гласного. Дополнительным аргументом Хелднер считает использованную премьер-министром грамматическую конструкцию: если бы он хотел сказать о геноциде, то по правилам шведского языка употребил бы словосочетание att begå folkmord, то есть „совершить геноцид“. Вместо этого Кристерссон использовал предлог till, с которым сочетается, например, слово försvar („защита“).

24 ноября министерство иностранных дел Швеции в соцсети X заявило, что вирусное видео сопровождается неверным переводом слов премьер-министра. „Он сказал, что Швеция и ЕС твёрдо поддерживают право Израиля на самооборону“, — говорится в сообщении ведомства. Аналогичную оценку в интервью газете Dagens Nyheter дал министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин. Сам Кристерссон дал коммментарий телеканалу SVT: „Я пытался сказать то, что говорил много раз с тех пор, как началась эта война: ЕС и Швеция осуждают ХАМАС, это террористическая организация. ЕС и Швеция поддерживают право Израиля защищать себя в рамках международного права“.

Как отмечают журналисты Dagens Nyheter и других шведских СМИ, видео активно тиражировалось арабскими, иранскими и турецкими медиа и блогами. Свою лепту в его распространение внесло и шведское подразделение правозащитной организации Amnesty International, которое 22 ноября опубликовало заявление с критикой в адрес премьер-министра после его выступления в Гётеборге. Впоследствии эта публикация была обновлена, „чтобы уточнить: мы не имеем в виду, что Ульф Кристерссон собирался использовать слово „геноцид““. Представители Amnesty International принесли извинения за допущенную ошибку, но продолжили настаивать на том, что премьер-министр зачастую некорректно относится к оппонентам.

Таким образом, ставшая вирусной видеозапись действительно была сделана на встрече главы правительства Швеции с жителями Гётеборга. Но основанные на этом ролике утверждения, что политик почти полностью произнёс фразу „Швеция и Евросоюз едины во мнении, что у Израиля есть право на геноцид“, безосновательны. Представители официального Стокгольма, равно как и шведские независимые медиа, пояснили, что, судя по контексту, Кристерссон собирался произнести словосочетание „международное право“, которое в шведском языке начинается так же, как и „геноцид“, однако изменил формулировку, понимая, что в первоначальном виде его утверждение будет грамматически неверным.

Итог: Неправда