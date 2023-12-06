В Московской области нашли тело бывшего украинского депутата Ильи Кивы. Что известно

Как сообщает государстенное агентство „РИА Новости“ со ссылкой на экстренные службы, тело Кивы нашли в деревне Супонево в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее о том, что Кива найден мертвым в Подмосковье, сообщал российский телеканал РЕН ТВ, который специализируется в том числе на новостях о криминале.

Источник Украинской службы Би-би-си заявил, что гибель Кивы — „спецоперация СБУ“, он якобы был убит из стрелкового оружия.

Официальный представитель главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов подтвердил, что Кива мертв. „Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба будет постигнуть других предателей Украины“, — цитирует его „РБК-Украина“.

Кива покинул Украину в 2022 году. В середине ноября этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Бывшего депутата Верховной рады от пророссийской партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ обвиняли по статьям о государственной измене, разжигании вражды, призывах к захвату власти и к агрессивной войне, публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима.

Незадолго до российского вторжения Кива покинул Украину, а после его начала выразил поддержку действиям Москвы.

Было известно, что Кива находится на территории России. Его объявили в международный розыск.

Чем известен Кива

Кива родился в Полтаве, работал там в Управлении по делам защиты прав потребителей (в это время был арестован по обвинению в коррупции), а затем в милиции, где возглавил батальон патрульной службы особого назначения „Полтавщина“.

В 2014 году Кива, участвуя в Евромайдане, познакомился с лидером „Правого сектора“ (запрещен в России как экстремистская организация) Дмитрием Ярошем. После этого он возглавил полтавское отделение „Правого сектора“ и стал доверенным лицом Яроша на президентских выборах.

В 2014-2015 годах Кива участвовал в силовой операции в Донецкой и Луганской областях и выступал за насильственную украинизацию Донбасса.