Мэр Нарвы: Я пришел сюда работать, а не за личными благами, у меня все есть

Мы также пересмотрим, сколько у нас должно работать служащих. В целом, в подчинении у нарвской горуправы 2050 человек. В самой управе работает 219 человек. Мы предлагаем сократить 10 человек в горуправе. У нас слишком много людей работает в финансовом отделе, управление финансами идет по старинке. Кроме того, бухгалтеры отдельно выполняют свои функции, финансисты – отдельно. И ощущение, что у людей недостаточная нагрузка. В каждом детском садике, школе, в каждом отделе в горуправе есть свой бухгалтер, но мы живем в то время, когда все дигитализировано, поэтому можно оптимизировать процесс.

– На этой неделе утвердим первые изменения. Например, я считаю, что департамент, который занимается вопросами культуры, спорта и образования, должен называться не просто Департаментом культуры. Слово „образование“ тоже должно звучать. Следующие несколько лет вопросы образования будут самыми важными.

– У вас был план менять структуру горуправы. Что уже сделано?

110 миллионов планируется в бюджете на 2024 год. Из этих денег мы можем думать, куда направить только примерно 5%, потому что остальное точно уйдет на школы, детские сады, социальные организации и т.п. Скоро будут приняты новые законы, которые часть финансовой нагрузки по соцобеспечению с правительства перенесут на местные самоуправления. Мы, как и другие города, будем протестовать, но пока эта проблема есть. И если так будет, это надо учитывать заранее.

– Работа с дополнительным бюджетом. Два-три часа в день во время отпуска я уделял ему внимание, был на телефоне с чиновниками. Над ним еще предстоит трудиться. Начали обсуждать его в комиссиях. Он тяжелый, денег будет мало в следующем году. НДС поднимается на 10% – это минус 800 тысяч евро для городского бюджета. Второй момент – поднялась минимальная заработная плата. Для людей это хорошо, но для городского бюджета это минус один миллион евро. Для Нарвы это большие деньги.

– Какие самые важные решения вы успели принять за время работы мэром?

Что говорят о новом мэре горожане? Новый мэр почему-то живет в Нарва -Йыэсуу, ему должны купить чуть ли не „Бентли“, чтобы он достойно представлял город на встречах, его редко видно на городских мероприятиях. Так ли это на самом деле? И чем занимался мэр эти три месяца, узнавал репортер RusDelfi.

– Официально правительство в бюджет не поставило этот проект. Но будем еще говорить. Министр МВД и министр культуры в курсе нашей просьбы. Буду встречаться в ближайшие дни с главным эстонским епископом лютеранской церкви Вийлма. Потом и с министром культуры буду говорить. Нам нужны 3,5 миллионов евро.

– Вы запрашивали деньги у государства на реконструкцию Александровского собора. Как решился этот вопрос? Нарве выделят средства на собор?

Плохое помещение у музыкальной школы. Для меня это личный приоритет – найти для нее другое здание. Новое мы не сможем построить, но если освободится какое-то подходящее для них, то будем решать. У них 60 роялей!

По закрытию школ мы решим окончательно вопрос 21 декабря. Мы свое предложение сделали – закрыть солдинаскую гимназию. Но надо ждать, что решит горсобрание.

По закрытию школ мы решим окончательно вопрос 21 декабря. Мы свое предложение сделали – закрыть солдинаскую гимназию. Но надо ждать, что решит горсобрание.

Детей в следующем году пойдет в детские сады и школы мало. В 1991 году здесь было 37 детских садов, сегодня 13. Скоро будет только 10.

В начале года будет достроен новый детский сад, к июню будет отремонтирована Кесклиннаская гимназия. В планах построить еще один современный детский сад. Для этого нам придется закрыть два детских сада. Но это логично. В 1991 году в Нарве жило 87 000 жителей, сейчас по официальным данным – 57 00 жителей. Но если смотреть по налогам, то примерно 54 000. Многие уехали в Тарту и в Таллинн. Возможно, они живут в Нарве по выходным. Но на неделе их нет в городе, налоги уходят не нам.

Мы хотим делать дорогу протяженностью 900 метров, которая соединит улицы Tehase и Joala. Это актуально для города несколько лет. Пора делать. Также посмотрим на деятельность NarvaVesi. Есть в Нарве много труб, которые никому не принадлежат. Этим тоже много лет никто не занимался.

– Перейти на экономное управление городом и горуправой в частности. Также обязательно в приоритете наши учителя, те, кто требует социального обеспечения.

Это неудобный вопрос, будут эмоции, когда мы начнем сокращать, но жизнь требует пойти на такой шаг. В конце концов, их зарплата – это деньги налогоплательщиков. Сейчас и правительство будет сокращать свой штат, потому что не хватает средств на зарплаты всем.

Это неудобный вопрос, будут эмоции, когда мы начнем сокращать, но жизнь требует пойти на такой шаг. В конце концов, их зарплата – это деньги налогоплательщиков.

– Пастор Владимир Батухтин сказал, что нужно 9 миллионов.

– Это на шикарный проект, со всеми нюансами. А чтобы сделать хороший зал, достаточно и этой суммы. Тогда у нас будет самый большой концертный зал в Ида-Вирумаа.

– Какие еще переговоры с правительством вы провели? Депутаты ждут от вас взаимодействия с министерствами.

– Говорил с министром по хозяйству, чтобы они продолжили поддержку центра Vaba Lava. Этот центр активно развивает культурную жизнь в Нарве. В министерстве обещали помочь. Посмотрим. Бюджет Республики на 2024 год будет минусовым. Много денег не выделят. Но что-то будет.

– Если закроют погранпункт, это негативно скажется на Нарве. Вы к этому готовы?

– Я встречался с префектом Ида-Вирумаа. На прошлой неделе была попытка – 4 человека хотели незаконно перейти границу. Но их остановили. Эксцессов не было. Пограничники хорошо работают.

– А если все-таки закроют?

– Эстонская сторона не закроет, я думаю. Мы сумеем держать границу под контролем. А вот если российская сторона закроет – тогда мы ничего не сможем сделать.

Много у кого живут родственники в Ивангороде, вообще в России. Кто-то ездит к друзьям. Тысячами ходят туда-сюда. Надеемся, что российская сторона не закроет КПП.

– Но Россия планирует закрыть мост только для автотранспорта. Им нужно время, чтобы провести реконструкцию своего КПП.

– Они это говорят уже три года. Может, снова не закроют. И вы же понимаете, что никакой реконструкции скорее всего не будет. Это политический вопрос. Любую реконструкцию можно делать так, чтобы не закрывать весь мост. Одна половина моста – сделали. Потом закрыли другую часть моста. Если да, это станет ударом для нарвских жителей. Много у кого живут родственники в Ивангороде, вообще в России. Кто-то ездит к друзьям. Тысячами ходят туда-сюда. Надеемся, что российская сторона не закроет КПП.

Если бы здесь было подходящее жилье, я бы с радостью жил в Нарве. Скоро начнут строить новые жилые дома, об этом строительная фирма на днях объявит официально.

– Почему вы живете в Нарва-Йыэсуу?