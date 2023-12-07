Мэр Нарвы: Я пришел сюда работать, а не за личными благами, у меня все есть(12)
Почти три месяца, если не считать отпуск, Яан Тоотс руководит приграничным городом. Что он думает об ЛГБТ-мероприятиях в Нарве и о возможном закрытии границы, какие сокращения грядут в горуправе, почему он живет в Нарва-Йыэсуу, на каких машинах ездит, когда окончательно решат вопрос о закрытии солдинаской гимназии и почему следующий год будет тяжелым, Тоотс рассказал в интервью RusDelfi.
Что говорят о новом мэре горожане? Новый мэр почему-то живет в Нарва-Йыэсуу, ему должны купить чуть ли не „Бентли“, чтобы он достойно представлял город на встречах, его редко видно на городских мероприятиях. Так ли это на самом деле? И чем занимался мэр эти три месяца, узнавал репортер RusDelfi.
– Какие самые важные решения вы успели принять за время работы мэром?
– Работа с дополнительным бюджетом. Два-три часа в день во время отпуска я уделял ему внимание, был на телефоне с чиновниками. Над ним еще предстоит трудиться. Начали обсуждать его в комиссиях. Он тяжелый, денег будет мало в следующем году. НДС поднимается на 10% – это минус 800 тысяч евро для городского бюджета. Второй момент – поднялась минимальная заработная плата. Для людей это хорошо, но для городского бюджета это минус один миллион евро. Для Нарвы это большие деньги.
110 миллионов планируется в бюджете на 2024 год. Из этих денег мы можем думать, куда направить только примерно 5%, потому что остальное точно уйдет на школы, детские сады, социальные организации и т.п. Скоро будут приняты новые законы, которые часть финансовой нагрузки по соцобеспечению с правительства перенесут на местные самоуправления. Мы, как и другие города, будем протестовать, но пока эта проблема есть. И если так будет, это надо учитывать заранее.
– У вас был план менять структуру горуправы. Что уже сделано?
– На этой неделе утвердим первые изменения. Например, я считаю, что департамент, который занимается вопросами культуры, спорта и образования, должен называться не просто Департаментом культуры. Слово „образование“ тоже должно звучать. Следующие несколько лет вопросы образования будут самыми важными.
Мы также пересмотрим, сколько у нас должно работать служащих. В целом, в подчинении у нарвской горуправы 2050 человек. В самой управе работает 219 человек. Мы предлагаем сократить 10 человек в горуправе. У нас слишком много людей работает в финансовом отделе, управление финансами идет по старинке. Кроме того, бухгалтеры отдельно выполняют свои функции, финансисты – отдельно. И ощущение, что у людей недостаточная нагрузка. В каждом детском садике, школе, в каждом отделе в горуправе есть свой бухгалтер, но мы живем в то время, когда все дигитализировано, поэтому можно оптимизировать процесс.
Это неудобный вопрос, будут эмоции, когда мы начнем сокращать, но жизнь требует пойти на такой шаг. В конце концов, их зарплата – это деньги налогоплательщиков.
Это неудобный вопрос, будут эмоции, когда мы начнем сокращать, но жизнь требует пойти на такой шаг. В конце концов, их зарплата – это деньги налогоплательщиков. Сейчас и правительство будет сокращать свой штат, потому что не хватает средств на зарплаты всем.
– Какие ваши приоритеты сейчас в управлении Нарвой?
– Перейти на экономное управление городом и горуправой в частности. Также обязательно в приоритете наши учителя, те, кто требует социального обеспечения.
Мы хотим делать дорогу протяженностью 900 метров, которая соединит улицы Tehase и Joala. Это актуально для города несколько лет. Пора делать. Также посмотрим на деятельность NarvaVesi. Есть в Нарве много труб, которые никому не принадлежат. Этим тоже много лет никто не занимался.
В начале года будет достроен новый детский сад, к июню будет отремонтирована Кесклиннаская гимназия. В планах построить еще один современный детский сад. Для этого нам придется закрыть два детских сада. Но это логично. В 1991 году в Нарве жило 87 000 жителей, сейчас по официальным данным – 57 00 жителей. Но если смотреть по налогам, то примерно 54 000. Многие уехали в Тарту и в Таллинн. Возможно, они живут в Нарве по выходным. Но на неделе их нет в городе, налоги уходят не нам.
Детей в следующем году пойдет в детские сады и школы мало. В 1991 году здесь было 37 детских садов, сегодня 13. Скоро будет только 10.
По закрытию школ мы решим окончательно вопрос 21 декабря. Мы свое предложение сделали – закрыть солдинаскую гимназию. Но надо ждать, что решит горсобрание.
По закрытию школ мы решим окончательно вопрос 21 декабря. Мы свое предложение сделали – закрыть солдинаскую гимназию. Но надо ждать, что решит горсобрание.
Плохое помещение у музыкальной школы. Для меня это личный приоритет – найти для нее другое здание. Новое мы не сможем построить, но если освободится какое-то подходящее для них, то будем решать. У них 60 роялей!
– Вы запрашивали деньги у государства на реконструкцию Александровского собора. Как решился этот вопрос? Нарве выделят средства на собор?
– Официально правительство в бюджет не поставило этот проект. Но будем еще говорить. Министр МВД и министр культуры в курсе нашей просьбы. Буду встречаться в ближайшие дни с главным эстонским епископом лютеранской церкви Вийлма. Потом и с министром культуры буду говорить. Нам нужны 3,5 миллионов евро.
– Пастор Владимир Батухтин сказал, что нужно 9 миллионов.
– Это на шикарный проект, со всеми нюансами. А чтобы сделать хороший зал, достаточно и этой суммы. Тогда у нас будет самый большой концертный зал в Ида-Вирумаа.
– Какие еще переговоры с правительством вы провели? Депутаты ждут от вас взаимодействия с министерствами.
– Говорил с министром по хозяйству, чтобы они продолжили поддержку центра Vaba Lava. Этот центр активно развивает культурную жизнь в Нарве. В министерстве обещали помочь. Посмотрим. Бюджет Республики на 2024 год будет минусовым. Много денег не выделят. Но что-то будет.
– Если закроют погранпункт, это негативно скажется на Нарве. Вы к этому готовы?
– Я встречался с префектом Ида-Вирумаа. На прошлой неделе была попытка – 4 человека хотели незаконно перейти границу. Но их остановили. Эксцессов не было. Пограничники хорошо работают.
– А если все-таки закроют?
– Эстонская сторона не закроет, я думаю. Мы сумеем держать границу под контролем. А вот если российская сторона закроет – тогда мы ничего не сможем сделать.
Много у кого живут родственники в Ивангороде, вообще в России. Кто-то ездит к друзьям. Тысячами ходят туда-сюда. Надеемся, что российская сторона не закроет КПП.
– Но Россия планирует закрыть мост только для автотранспорта. Им нужно время, чтобы провести реконструкцию своего КПП.
– Они это говорят уже три года. Может, снова не закроют. И вы же понимаете, что никакой реконструкции скорее всего не будет. Это политический вопрос. Любую реконструкцию можно делать так, чтобы не закрывать весь мост. Одна половина моста – сделали. Потом закрыли другую часть моста. Если да, это станет ударом для нарвских жителей. Много у кого живут родственники в Ивангороде, вообще в России. Кто-то ездит к друзьям. Тысячами ходят туда-сюда. Надеемся, что российская сторона не закроет КПП.
Если бы здесь было подходящее жилье, я бы с радостью жил в Нарве. Скоро начнут строить новые жилые дома, об этом строительная фирма на днях объявит официально.
– Почему вы живете в Нарва-Йыэсуу?
– Если бы здесь было подходящее жилье, я бы с радостью жил в Нарве. Скоро начнут строить новые жилые дома, об этом строительная фирма на днях объявит официально. Все хотят жить в новых домах, а не в хрущевках. Вопрос не только же во мне. Нам нужно, чтобы в Нарву приезжали учителя, специалисты на заводы, а жить им негде здесь. Если кто-то сделал хороший ремонт у себя в квартире, так он сам живет в таком доме. Свободных хороших квартир я не нашел в Нарве.
Естественно, на выходные стараюсь уезжать к семье в Тарту. Но не всегда получается. В ближайшее воскресенье буду снова в Нарве.
– А на какой машине вы все-таки будете ездить? Шутят даже про „Бентли“.
– У меня есть свой Mercedes. Все-таки я 28 лет занимался бизнесом. Для мэра в Нарве есть Renault. Это машина с пробегом 200 тысяч километров. Ей восемь лет. Не понимаю, почему так долго она на ходу. Обычно лизинг – 5 лет, и потом машина отдается. Сейчас снова будут брать машину в лизинг. По плану это будет Škoda, а Renault продадут.
Мне все равно, какая у меня машина. Чтобы не выглядеть высокомерным, я не езжу на своем автомобиле, а езжу на Renault.
Мне все равно, какая у меня машина. Чтобы не выглядеть высокомерным, я не езжу на своем автомобиле, а езжу на Renault. Да, из Тарту я приезжаю на своей машине, до Нарва-Йыэсуу я тоже на ней. А по городу – что дадут, на том и буду ездить. Как положено, я так и делаю.
Я уже был на госработе. Тогда я отказался от кредитной карты, от машины. Я пришел работать, у меня все есть у самого. Люди в Нарве не очень хорошо отреагировали, когда увидели меня на Mercedes. Хорошо, езжу на Renault. Я с оклада все плачу сам. Никакой компенсации у меня нет. Она мне и не нужна. Я попросил, чтобы мне дали разрешение ездить без водителя, а то я чувствую себя инвалидом, когда меня везут, я могу и сам за рулем быть. Мне стыдно за то, что я сижу на месте пассажира. Но могу ли я сесть за руль госмашины – это должно решить горсобрание. Посмотрим, если разрешат, буду сам водить. Для меня это такие мелкие вопросы. Я пришел сюда работать, а не чего-то добиваться для себя. У меня все есть.
– Как вы относитесь к ЛГБТ-мероприятиям в Нарве?
– Лично мне это не нравится. Но я мэр города. Люди должны жить, как хотят. Если это разрешено, значит, разрешено. Такой образ жизни не надо демонстрировать, я считаю. Но если люди так живут, пусть так живут. У меня нейтральная позиция.
– На каких мероприятиях в городе вы успели побывать?
– Все не вспомню. К сожалению, не был на зажжении первой свечи адвента. Но там были мой заместитель и председатель горсобрания Ирина Янович. Был, когда торжественно давали клятву полицейские в начале ноября. Я это хорошо запомнил, потому что это впервые за долгие годы произошло. Обычно присягу принимают в Таллинне. Я 60% организаций в Нарве посетил – детские сады, школы, производства, например.
– Я вас не видела на фестивале Kinoff, футзальные команды начали свой новый спортивный сезон без вашего внимания. Вам не интересны сфера культуры и спорт?
– Часто мероприятия бывают в одно время. Когда был фестиваль Kinoff – в это же время мы поздравляли языковой лицей с 35-летием, например. Я не могу разорваться. Был в Vaba Lava, обсуждали там много вопросов. Еще там буду на этой неделе. Я поддерживаю спорт. Был почетным президенент велоспорта. Сам занимался автоспортом тоже. Два года был президентом союза спортивных танцоров. Мне это интересно, потому что в молодости я семь лет занимался танцами. И много уделяю внимание спорту по-прежнему. Сейчас я также занимаюсь тем, чтобы было больше мероприятий в нашем доме культуры „Ругодив“.
– Ваше впечатление от Нарвы не изменилось за это время?
– Мне нравится Нарва. Друзья спрашивают, как я так живу в русском городе. А я им отвечаю, что это город, который еще более эстонский, чем многие другие города Республики. Да, живут в нем русскоязычные люди. Но русские и русскоязычные – это не всегда одно и тоже.
Все знают Нарва-Йыэсуу. Но Нарва не хуже. Какой променад красивый здесь. Сейчас, если все получится с Кренгольмом, сколько там красоты мы сможем увидеть!
А какая здесь красота! Все знают Нарва-Йыэсуу. Но Нарва не хуже. Какой променад красивый здесь. Сейчас, если все получится с Кренгольмом, сколько там красоты мы сможем увидеть! Сколько там мероприятий возможно будет проводить. Я сам в 1978 году практиковался на Кренгольме. Я учился в Таллиннском техническом институте, по образованию я инженер-механик, и после второго курса проходил практику на Кренгольме. Я все хорошо помню. Ралли там отличные проводили и проводят до сих пор.
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