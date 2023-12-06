Энели Ефимова, установившая рекорд Эстонии, стала чемпионкой Европы!

Ефимова преодолела дистанцию в полуфинале за 1.04,03, став второй. Голландка Тес Схаутен была самой быстрой в общем зачете - 1.04,02.

Ефимова хорошо стартовала в финале, удерживая второе место после первой половины дистанции. Однако на последних 25 метрах юная пловчиха ускорилась и стала чемпионкой Европы, преодолев дистанцию за 1.03,21.

Серебряная медаль досталась итальянской пловчихе Бенедетте Пилато (1.03,76), а бронзовая - Тес Схаутен из Нидерландов (1.04,04).

Ефимова также установила новый рекорд Эстонии. Предыдущий рекорд (1.03,79) также принадлежал Ефимовой и был установлен чуть больше недели назад в Таллинне.

Еще один эстонский пловец, Ральф Трибунцов, также участвовал в финале, заняв седьмое место на дистанции 50 м на спине - 23,30.

Золотую медаль завоевал француз Мевен Томак - 22.84. Вторым стал немец Оле Брауншвейг (23.00), третьими - итальянец Лоренцо Мора и швейцарец Тьерри Боллин (23.30).

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