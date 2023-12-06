Министерство социальных дел хочет сместить фокус медицинских услуг с лечения на профилактику(19)
Министерство социальных дел планирует изменить Закон об организации медицинских услуг, чтобы сосредоточить внимание на профилактике и психологических услугах, а не на лечении, упор на которое сделан в действующем законе. Об этом сообщает Rus.ERR.
Нынешний Закон об организации медицинских услуг, действующий с 2001 года, фокусируется в основном на лечебных услугах, но не учитывает профилактику и психологическое вмешательство. Намерение разработать новый закон, подготовленное Министерством социальных дел, направлено на изменение сложившейся ситуации.
Цель состоит в том, чтобы создать систему здравоохранения, которая пропагандирует здоровый образ жизни и поддерживает благополучие людей. Поправка к закону также позволит уделять больше внимания оказанию психологической помощи.
„Путем обновления Закона об организации медицинских услуг и Закона об общественном здравоохранении мы хотим добиться фундаментальных изменений: предотвращать проблемы со здоровьем и вмешиваться в них раньше“, – заявила министр здоровья Рийна Сиккут.
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