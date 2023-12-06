„Поработать на государство“. Россия вербует мигрантов с финской границы для войны с Украиной

Би-би-си не называет имени этого человека в целях его безопасности. Редакция располагает копией его паспорта. К эмиграции из Сомали его подтолкнули конкретные обстоятельства, но в целом история этого мужчины — назовем его Авад — похожа на трудности тысяч других мигрантов, пытающихся добраться до западных стран.

Одно из 236 судебных решений в Карелии касалось гражданина Сомали, мужчины средних лет, которого в третью неделю ноября судили в городе Лахденпохья, расположенном в 30-40 км от финской границы. В тот день по статье КоАП 18.8 (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) в городском суде рассматривали дела еще 10 человек. И еще с десяток — днем раньше.

Похожая картина — и в двух других областях на границе с Финляндией, где были отмечены потоки мигрантов — в Ленинградской и Мурманской областях: все задержания иностранцев начались после середины ноября, когда Финляндия объявила о закрытии погранпереходов.

Русская служба Би-би-си проанализировала статистику судебных постановлений по нарушениям миграционного законодательства в районных судах Карелии. Всего за ноябрь и начало декабря было вынесено 236 постановлений о нарушении миграционных законов, но практически все они пришлись на период с 16 ноября по начало декабря. Судя по публикуемой статистике рассмотрения дел, в первые две недели ноября нарушителей визового режима не задерживали вовсе.

Невзирая на многочисленные свидетельства того, что российские пограничные службы в течение нескольких недель не препятствовали наплыву иностранцев на границу с Финляндией, очевидно, что в середине ноября подходы стали резко меняться и полиция начала массово задерживать тех, чьи визы были не в порядке. По времени это совпадает с первой и второй волной закрытия погранпереходов на юго-востоке Финляндии.

Во второй половине ноября Финляндия полностью перекрыла границу с Россией длиной без малого в полторы тысячи километров. Причиной закрытия всех погранпунктов в Хельсинки назвали аномальный наплыв искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Финляндия утверждает, что российские власти контролируют поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно.

Авад говорит, что уехал из-за нескольких нападений со стороны боевиков-исламистов в связи с его профессиональной деятельностью (мы знаем, но не называем профессию собеседника из-за опасений, что его идентифицируют). Задолго до этого из Сомали уехала его беременная жена и сумела поселиться в Германии. Он надеялся воссоединиться с женой и сыном.

В конце июля 2023 года он прилетел в Москву по туристической визе. Но в России пробыл всего три дня и вскоре уехал в Беларусь — попытать счастья на границе с Польшей. Несмотря на то, что в 2021 году политика белорусских властей по массовому завозу мигрантов на польскую и литовскую границу потерпела неудачу, натолкнувшись на решительный отпор пограничников из стран ЕС, лазейки на Запад там до сих пор остаются. Но нелегальный переход границ из Беларуси в Польшу, Литву и Латвию сопряжен с большой опасностью — обнаруженных нелегалов силой и часто с избиениями выдворяют обратно в Беларусь.

На границе с Польшей Авад обитал почти месяц, но попытки уйти из Беларуси были безуспешными. Сомалиец вернулся в Минск. Там на его глазах от последствий силового выдворения из Польши умерла одна из мигранток в его группе.

„Она вернулась в Минск совсем избитая и ее тошнило кровью, — подтверждает этот рассказ Зося Красновольска, активистка польской группы поддержки беженцев Hope & Humanity Poland. — Они вызвали скорую помощь, но все, что смогла сделать скорая, — зафиксировала факт смерти“.

К тому моменту активисты нескольких правозащитных групп были осведомлены об истории Авада и полагали, что его обстоятельства дают основания претендовать на получение убежища в ЕС. В Human Rights Watch ему советовали дождаться 2024 года, когда власти в Минске должны были рассмотреть его прошение об убежище, подыскали даже адвоката, специализирующегося на иммиграционных делах. Но Авад, однажды уже имевший неприятности с белорусской милицией, решил не ждать.