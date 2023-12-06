„О деньгах. Просто!“ | У нас в гостях бухгалтер, свечевар и мама троих детей!
В этом „уютном“ выпуске у нас в гостях Алина, она не только опытный бухгалтер, но и создатель бренда натуральных свечей „Infinity Home“.
Кажется невероятным, что мама троих детей успевает работать в найме, имеет свою бухгалтерскую фирму и еще умудряется совмещать все это с изготовлением свечей в собственной студии, которое приносит ей дополнительный доход. О том, как начать свое дело, заявить о себе и успевать все на свете, расскажет она сама.
Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.
Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.