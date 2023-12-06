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06.12.2023, 16:26

„О деньгах. Просто!“ | У нас в гостях бухгалтер, свечевар и мама троих детей!

 
Юлия Каминскии
Алина Йохансон
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В этом „уютном“ выпуске у нас в гостях Алина, она не только опытный бухгалтер, но и создатель бренда натуральных свечей „Infinity Home“.

Кажется невероятным, что мама троих детей успевает работать в найме, имеет свою бухгалтерскую фирму и еще умудряется совмещать все это с изготовлением свечей в собственной студии, которое приносит ей дополнительный доход. О том, как начать свое дело, заявить о себе и успевать все на свете, расскажет она сама.

Тайм-коды:

  • 00:18 Знакомство

  • 00:43 О студенческих годах и выборе профессии

  • 03:45 Про найм

  • 07:01 Начало предпринимательства

  • 08:20 Зарождение бренда „Infinity Home“

  • 13:50 Первые заказы

  • 16:42 Открытие студии

  • 18:51 О трудностях предпринимательства

  • 22:07 Начало инвестирования

  • 24:23 Как жить себе в радость

  • 25:22 Напутственные слова

Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.

Подкаст „О деньгах. Просто!“, Алина Амелина, создатель бренда Infinity Home, и Юлия Каминскии

Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

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