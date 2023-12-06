Скончался бывший футболист нарвского „Транса“ Виктор Вялов

„Приносим самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виктора. Память о нем навсегда останется в наших сердцах“, - сообщил в среду футбольный клуб „Нарва Транс“ в социальных сетях.

Виктор Вялов выступал за команду из пограничного города с самого первого сезона в новообразованном чемпионате Эстонии. Всего в высшей лиге он провел 191 матч. В 2001 году стал в составе „Транса“ обладателем Кубка Эстонии.

По данным Эстонского футбольного союза, Вялов завершил карьеру игрока после сезона 2003.

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