МНЕНИЕ | Осторожно: двери закрываются. Валерий Панюшкин о закрытии мира

Возможно, это только для меня, только для нас, уроженцев Санкт-Петербурга, столь важным кажется закрытие границы именно с Финляндией. Возможно, кавказцы так же болезненно прореагировали бы на закрытие границы с Грузией, а жители Дальнего Востока — на закрытие границы с Китаем. Но я из Петербурга, для меня возможность „ездить в Финку“ — это часть культурного кода. Сел в „Ласточку“ и уже через пару часов лакомишься в Хельсинки в порту икрой рыбы сиг со сметаной и луком из маленького стаканчика.

Зачем это нужно? Трудно сказать так сразу. У меня был кот, который не терпел закрытых дверей в доме. Он целый день мог проспать в гостиной на кресле, никуда не собираясь уходить, но стоило закрыть дверь, кот начинал в неё ломиться и требовать свободы передвижения. Вот так же и я — я много раз был в Хельсинки, но всегда прилетал туда на самолёте. Ни разу в жизни не воспользовался теми сухопутными пограничными переходами, которые теперь закрывают, однако же для меня было крайне важно, что пограничные переходы работали, что дверь в большой мир не заперта.

Я вырос в закрытой стране, я учился на историка и культуролога, изучал флорентийские официальные праздники XV века — балы, парады, турниры — и в юности был совершенно убеждён, что никогда своими глазами не увижу тех церквей, в которых 500 лет назад происходили описываемые мною спектакли, никогда не посижу на площади Санта Кроче, где разворачивался описываемый мною рыцарский турнир, никогда не пройду по улицам, по которым двигались описываемые мною праздничные процессии. Это было нормально для советского учёного. Шекспироведы никогда не видали шекспировского театра, фолкнероведы никогда не бывали на американском Юге, академик Кнорозов — тот так и вовсе расшифровал письменность майя, ни разу не побывав в Мексике до глубокой старости.