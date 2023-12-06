МНЕНИЕ | Новая война не за горами: Россия начинает охоту за призывниками и мобилизованными

Начнем с того, что своим указом от 1 декабря 2023 года Путин повысил численность вооруженных сил России до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Армия состоит не только из солдат, офицеров и военных моряков – это еще и вспомогательный персонал, и органы управления. Поэтому такая разница в цифрах. После 24 февраля 2022 года это уже не первое повышение численности вооруженных сил. С 1 января 2023 года указом президента в составе ВС РФ было определено 1 150 628 военнослужащих. Судя по последнему указу, 1 января 2024 года армия РФ может быть увеличена на 169 372 человека – это примерно 15 новых дивизий.

Для того, чтобы укомплектовать уже действующие и новые соединения, нужно где-то взять людей, а вот с этим есть большие проблемы. Власти каждый месяц рапортуют о том, что растет число добровольцев-контрактников, которые идут воевать в Украину, но по косвенным признакам мы понимаем, что это далеко не так. Людские пределы российской провинции подходят к финалу. Оттуда и так уже ушли все желающие. Большие города и богатые регионы воевать не хотят – это видно по объявлениям, которые размещаются в соцсетях от имени властей Петербурга, вербующих добровольцев в Новгородской области. Богатый Ханты-Мансийск ищет потенциальных контрактников в Удмуртии, обещая большие выплаты из своего нефтяного бюджета. Москва, как пылесос выгребает жителей соседних регионов в надежде выполнить план Кремля по поставке свежего мяса на фронт.