МНЕНИЕ | Новая война не за горами: Россия начинает охоту за призывниками и мобилизованными(3)
В России в открытую заговорили об увеличении срока службы в армии до двух лет, а министерство обороны сокращает список заболеваний, с которыми не возьмут на военную службу. Похоже, что в стране полным ходом идет подготовка к широким мобилизационным мероприятиям, которые начнутся после так называемых президентских выборов в марте-апреле 2024 года. Владимир Путин весь 2023 год наращивал военную промышленность, теперь пришло время набрать нужное количество рук для произведенного оружия.
Начнем с того, что своим указом от 1 декабря 2023 года Путин повысил численность вооруженных сил России до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Армия состоит не только из солдат, офицеров и военных моряков – это еще и вспомогательный персонал, и органы управления. Поэтому такая разница в цифрах. После 24 февраля 2022 года это уже не первое повышение численности вооруженных сил. С 1 января 2023 года указом президента в составе ВС РФ было определено 1 150 628 военнослужащих. Судя по последнему указу, 1 января 2024 года армия РФ может быть увеличена на 169 372 человека – это примерно 15 новых дивизий.