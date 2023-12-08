Глава отделения кардиологии Ида-Вируской больницы о том, как не получить инфаркт в молодом возрасте и почему для остальной Эстонии мы „где-то там, в лесах Ида-Вирумаа“

О том, кто мы, ида-вирусцы, в глазах остальной Эстонии, о мифах о непроходимых лесах и забытом богом крае страны, а также о том, почему молодые эстонские врачи даже не рассматривают северо-восточный регион в контексте возможностей и о том, что сделать, чтобы не умереть от инфаркта или хотя бы отсрочить его наступление - честное интервью RusDelfi с Ольгой Лапковской.

Ольга встречает меня и ведет по длинным коридорам новых корпусов Ида-Вируской центральной больницы. „Почему не в белом халате?“, - интересуюсь я, привыкшая к более официальной одежде докторов. „Ой, нет“, - отмахивается Ольга и говорит, что носит обычную удобную врачебную синюю форму, когда дежурит. Сегодня она наш собеседник и хозяйка отделения, поэтом позволяет себе выглядеть чуть более нарядно, чем я ожидала.

Первый вопрос, который не могу не задать: как убедить пациента изменить образ жизни, когда он приходит к кардиологу с жалобами на проблемы с сердцем.

„Кому-то приходится говорить, что если ничего в жизни не поменять, его партнер овдовеет. Одного пациента, внимательно выслушав его, я спросила, есть ли у него кредиты и накопления. „А почему вас это интересует?“, - не понял он. „Потому что ваша жена скоро овдовеет, и, если есть кредиты, ей придется несладко. Да и похороны нынче дорогие“, - не моргнув глазом, парировала врач. Спрашиваю, подействовал ли на пациента такой черный юмор. „Надеюсь“, - отвечает Ольга, „Во всяком случае, жалобу на меня он не написал“.