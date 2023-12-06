В Ласнамяэ начало зимы отметят необычным образом. Успейте зарегистрироваться!

„В прошлом году мы впервые попробовали провести мероприятие такого формата, и оно увенчалось большим успехом. Отзывы людей были настолько положительными, что мы решили повторить мероприятие и в этом году. День сауны обещает быть интересным событием. На месте будет предлагаться бесплатное имбирное печенье, на фоне будет звучать рождественская музыка, а вся сауна Ласнамяэ и ее прилегающая территория превратятся в настоящую зимнюю страну чудес. Стоит зарегистрироваться как можно раньше, так как места быстро заполняются“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 19 декабря, с 11.00 до 20.30 в Ласнамяэской бане (ул. Паэ, 19–2) состоится мероприятие, посвящённое первому дню зимы. Для всех участников оно будет бесплатным, но следует учитывать, что необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться на банный день можно как электронно (ссылки для регистрации ниже), так и по телефону 645 7702.

В день проведения мероприятия время посещения ограничено двумя часами. Всего будет четыре смены (11.00–13.00, 13.30–15.30, 16.00–18.00, 18.30–20.30), из которых при регистрации можно выбрать наиболее подходящую.

Основная цель мероприятия – познакомить население с традициями банного отдыха и различными видами саун и бочек для купания. В день мероприятия можно будет бесплатно посетить как Ласнамяэскую эко-баню, так и различные бочки для купания (еловую, сосновую, соляную и гидромассажную). Кроме того, на парковке перед зданием установят сауну с финской печью. Чтобы воспользоваться саунами и бочками, необходимо взять с собой купальники и сменную обувь для перемещения между сауной и бочками для купания на открытом воздухе.

Организаторы мероприятия обращают внимание, что при использовании бочек для купания рекомендуется надевать головной убор, поскольку сейчас очень холодно. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы обеспечить безопасность всех участников.