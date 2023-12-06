„Кончились деньги и иссякло время“. Киев опасается, что без американского оружия Украина проиграет

По словам Ермака, существует „огромный риск“ поражения Украины в войне без продолжающейся американской поддержки.

„Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить“, — добавил он, выступая во вторник в Институте мира США в Вашингтоне.

Нелицеприятная оценка ситуации, данная Ермаком, прозвучала всего за несколько часов до того, как президент Зеленский отказался от запланированной видеоконференции с сенаторами США, в ходе которой он намеревался проинформировать их о ходе боевых действий.

Как отметил, не вдаваясь в дальнейшие подробности, лидер сенатского большинства Чак Шумер, у украинского руководителя в последнюю минуту возникли неотложные дела.

Заявление Ермака прозвучало в то время, когда Белый дом вновь пытается добиться выделения дополнительной помощи Украине.

При этом Конгресс до сих пор так и не приблизился к компромиссу, который позволил бы и дальше финансировать Киев.

Тупик с финансированием

„У нас кончились деньги и практически иссякло время“, — написала в опубликованном в понедельник послании лидерам демократов и республиканцев директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

В нем она предупредила, что если к концу года Конгресс не сможет одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине, это подкосит усилия этой страны в ее противостоянии с Россией, и что не осталось „волшебного горшочка“, из которого можно было бы взять дополнительные средства.

Однако в понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отмел призывы демократов предоставить Украине дополнительную помощь на десятки миллиардов долларов.

„Администрация Байдена не смогла по существу ответить ни на одну из наших законных озабоченностей — по поводу отсутствия четкой стратегии в Украине, по поводу путей разрешения конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, предоставляемую американскими налогоплательщиками“, — написал он в фейсбуке.