„Огромный риск терактов в ЕС“. Евросоюз опасается нападений джихадистов перед Рождеством

Юханссон объяснила резкий рост угрозы общественной поляризацией, вызванной войной между Израилем и ХАМАС.

Она не уточнила, стали ли причиной ее предупреждения некие конкретные разведданные, но они прозвучали спустя несколько дней после того, как в Париже в результате вооруженного нападения погиб один турист и были ранены еще двое.

„Недавно мы видели это в Париже, и, к сожалению, мы видели подобное и раньше“, — добавила Юханссон перед встречей министров внутренних дел ЕС.

По ее словам, власти ЕС выделили на дополнительные меры безопасности 30 млн евро.

Аналогичное предупреждение недавно сделала и министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

Она заявила журналистам, что власти ЕС должны быть особенно бдительны, поскольку, по ее словам, есть высокий риск „радикализации жестоких преступников-исламистов“.

Нападения в Европе

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции израильской армии в секторе Газа в странах Европы произошло множество преступлений на почве ненависти.

В прошлую субботу в центре Парижа, около Эйфелевой башни, на туристов было совершено нападение. От ножевых ранений умер 23-летний немецкий турист по имени Коллин Б, а его подруга и британский турист были ранены.

На месте преступления полиция задержала 26-летнего уроженца Франции по имени Арманд Р., который вырос в нерелигиозной иранской семье.

По данным правоохранительных органов, он присягнул на верность группировке „Исламское государство“ (признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира) и ранее находился тюрьме за планирование теракта в деловом районе Парижа Ла-Дефанс.

В 2020 году полиция допрашивала его в связи с тем, что он поддерживал контакт с Абдуллахом Анзоровым, убившим под Парижем учителя Сэмюэля Пати.

По словам прокурора по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикара, мать Арманда Р. выражала обеспокоенность по поводу поведения сына, но на тот момент у полиции не было никаких доказательств, чтобы принять дальнейшие меры.