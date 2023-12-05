Эстония, Непал, Сомали и Куба. Граждане каких стран воюют и погибают в Украине в составе российской армии?(7)
Шесть граждан Непала погибли в Украине, выполняя приказы в составе российской армии. В Катманду обратились к России с просьбой не вербовать на войну непальцев, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в вооруженные структуры непальских наемников. Всего Би-би-си известно о 254 иностранных гражданах, воевавших и погибших в Украине в составе российских формирований, пишет BBC Russian.
В числе погибших иностранцев есть выходцы из Непала (государства, расположенного между Индией и Китаем), Ирака, Замбии, Эстонии, Таджикистана и других стран.
Эти данные были собраны журналистами Би-би-си совместно с „Медиазоной“ (признана властями РФ „иноагентом“) и командой волонтеров на основе открытых источников. Реальное число погибших наверняка существенно выше.
В июне этого года Би-би-си уже рассказывала о гражданах Непала, которые подписали контракты с российской армией. Тогда несколько человек сообщили, что решили пойти на войну добровольцами, несмотря на то, что на их родине наемничество — это уголовное преступление.
Непальцы, приехавшие в Россию по студенческим и рабочим визам, тогда говорили, что так они заработают деньги и смогут претендовать на упрощенное получение гражданства РФ.
Семья и указы Путина
В мае этого года гражданин Непала по имени Радж (он попросил не указывать его полное имя) рассказал Би-би-си, что каждый день получал 40-50 телефонных звонков от непальцев, которые хотели бы воевать в российской армии. Радж живет в России уже несколько лет, учится в вузе и является своего рода консультантом для своих соотечественников по вопросам учебы, работы или продления виз.
Радж уточнил, что ему звонили как непальцы, находившиеся в России по студенческим визам, так и те, кто живет в Непале и недавно уволился из полиции или вооруженных сил.
Местные эксперты уверены, что люди решили отправиться на фронт ради денег.
В Непале человек должен зарабатывать и содержать не только себя, но и всю семью, а в российской армии они за несколько месяцев заработают столько, сколько в своей стране — за несколько лет, говорит Тикарам Гаутам, социолог из университета Трибхувана в Катманду.
Непальцы начали активно проявлять интерес к военной службе в России после того, как президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев, принявших участие в „специальной военной операции“ (он был подписан в сентябре 2022 года и уточнен в мае 2023-го).
По данным миграционных властей Непала, с февраля 2022-го года в Россию отправились 1729 граждан страны — по студенческим и рабочим визам.
По оценкам посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, Москва смогла привлечь в свои военизированные структуры от 150 до 200 непальцев. Дипломат уточнил, что несколько его сограждан служат и в украинской армии, но не смог назвать их точное число.
В заявлении официальных лиц Непала также упоминается Вивеке Катри. Он служил в одной из российских частей ВДВ и был взят в плен украинскими военными во время боев под Авдеевкой. Сейчас дипломаты пытаются добиться экстрадиции Катри. На родине ему грозит наказание по статье о наемничестве.
Законы Непала запрещают гражданам служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми подписано специальное соглашение о военном сотрудничестве.
Теперь еще и Сомали
Из 254 иностранных граждан, погибших в Украине в составе пророссийских сил, больше всего выходцев из Узбекистана (61 подтвержденный погибший) и Таджикистана (60 человек). Известно также о нескольких десятках погибших из Казахстана, Беларуси, и Кыргызстана. Однако география вербовки не ограничивается лишь пост-советскими странами.
Ранее в этом году стало известно о том, что в российскую армию набирали граждан Кубы.
В понедельник радиостанция „Кульмие“ из Могадишо сообщила, что по меньшей мере восемь граждан Сомали были насильственно завербованы в российскую армию для участия в боевых действиях в Украине.
Журналисты радиостанции побеседовали с председателем сомалийской общины в Минске. Этот мужчина назвал себя Херси и попросил не разглашать своего полного имени, опасаясь преследований.
Он пояснил, что в течение последних месяцев десятки сомалийцев приезжали в Россию и Беларусь в надежде затем пересечь границу с Евросоюзом и запросить там убежище.
Однако по меньшей мере 60 из них были арестованы за нарушение паспортного режима. По данным Херси, сейчас их склоняют вступить в ряды российской армии и отправиться на войну. Восемь человек такое согласие уже дали.
Правительство в Могадишо пока воздерживается от комментариев. Ранее в Сомали получили 25 тыс. тонн пшеницы из России в качестве гуманитарной помощи.
В прошлом году стало известно, что российское правительство через ЧВК „Вагнер“ вербовало для участия в боевых действиях сирийцев. По сообщениям, тысячи людей по всей территории охваченной войной Сирии выразили заинтересованность в участии в боевых действиях.
Как сообщал американский Институт изучения войны (ISW), в марте 2022 года Кремль заявил о готовности принять в Украине „16 тысяч ближневосточных“ бойцов, которые будут развернуты вместе с российскими войсками.
Многочисленные сирийские новостные издания и пользователи социальных сетей тогда утверждали, что российские силы выявляют и вербуют сирийских боевиков, готовых воевать на Украине по полугодовым контрактам.
В июле 2022 года Евросоюз добавил в санкционный список 10 граждан Сирии, обвинив их в вербовке наемников для боевых действий на стороне российских войск.
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