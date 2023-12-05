Эстония, Непал, Сомали и Куба. Граждане каких стран воюют и погибают в Украине в составе российской армии?

В числе погибших иностранцев есть выходцы из Непала (государства, расположенного между Индией и Китаем), Ирака, Замбии, Эстонии, Таджикистана и других стран.

Эти данные были собраны журналистами Би-би-си совместно с „Медиазоной“ (признана властями РФ „иноагентом“) и командой волонтеров на основе открытых источников. Реальное число погибших наверняка существенно выше.

В июне этого года Би-би-си уже рассказывала о гражданах Непала, которые подписали контракты с российской армией. Тогда несколько человек сообщили, что решили пойти на войну добровольцами, несмотря на то, что на их родине наемничество — это уголовное преступление.

Непальцы, приехавшие в Россию по студенческим и рабочим визам, тогда говорили, что так они заработают деньги и смогут претендовать на упрощенное получение гражданства РФ.

Семья и указы Путина

В мае этого года гражданин Непала по имени Радж (он попросил не указывать его полное имя) рассказал Би-би-си, что каждый день получал 40-50 телефонных звонков от непальцев, которые хотели бы воевать в российской армии. Радж живет в России уже несколько лет, учится в вузе и является своего рода консультантом для своих соотечественников по вопросам учебы, работы или продления виз.

Радж уточнил, что ему звонили как непальцы, находившиеся в России по студенческим визам, так и те, кто живет в Непале и недавно уволился из полиции или вооруженных сил.

Местные эксперты уверены, что люди решили отправиться на фронт ради денег.

В Непале человек должен зарабатывать и содержать не только себя, но и всю семью, а в российской армии они за несколько месяцев заработают столько, сколько в своей стране — за несколько лет, говорит Тикарам Гаутам, социолог из университета Трибхувана в Катманду.

Непальцы начали активно проявлять интерес к военной службе в России после того, как президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев, принявших участие в „специальной военной операции“ (он был подписан в сентябре 2022 года и уточнен в мае 2023-го).